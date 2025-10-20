Осколок боєприпасу влучив у патрульне авто на заході за участю віцепрезидента США Венса

Металевий осколок шрапнелі від "вибухонебезпечного боєприпасу", який передчасно вибухнув над головами, вразив автомобіль правоохоронних органів у Каліфорнії в США у суботу під час заходу, який відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Дорожній патруль Каліфорнії (CHP) підтвердив інформацію про інцидент, який стався неподалік бази Кемп-Пендлтон в окрузі Сан-Дієго.

Осколок спричинив інцидент, коли співробітники CHP забезпечували перекриття руху на одному з шосе того ж дня, коли Венс відвідав Кемп-Пендлтон, щоб відзначити 250-річчя Корпусу морської піхоти США.

Незрозуміло, коли саме стався інцидент у суботу. У CHP заявили, що це сталося "під час показових навчань Корпусу морської піхоти США з бойовою стрільбою на автостраді, де CHP ухвалила рішення зупинити рух на час навчань".

Постраждалих не було. Співробітники CHP повідомили Корпус морської піхоти, який потім "скасував додаткові стрільби бойовими снарядами над автострадою", повідомляє агентство.

CHP представив внутрішній звіт про інцидент з рекомендацією провести додаткову перевірку планування, комунікації та координації між федеральними, штатними та місцевими органами влади у зв'язку з заходом у суботу, 18 жовтня, для посилення протоколів проведення майбутніх демонстрацій і навчань поблизу доріг.

Офіційні особи бази Кемп-Пендлтон підтвердили Fox News, що також проводять розслідування у зв'язку з можливим вибухом артилерійського снаряду 155 мм за межами зазначеного району ураження.

"Нам відомо про повідомлення про можливий вибух 155-міліметрового артилерійського снаряда в повітрі за межами зазначеного району ураження під час демонстрації десантних можливостей Корпусу морської піхоти США в Кемп-Пендлтоні, штат Каліфорнія, 18 жовтня, - ідеться у заяві команди зі стратегії та операцій зв'язку 1-го експедиційного корпусу морської піхоти. - Демонстрація пройшла ретельну оцінку безпеки та навмисно була посилена, щоб забезпечити безпеку громадян. Відповідно до встановлених протоколів безпеки стрільбу було припинено. Постраждалих немає, і демонстрація завершилася відповідно до графіка".

"Почато розслідування. Ми маємо намір встановити першопричину інциденту та застосувати результати у майбутніх місіях", - ідеться у заяві.

У публікації на X губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом написав, що президент Дональд Трамп та Венс "ризикували життями, щоб влаштувати шоу".

"Якщо ви хочете віддати належне нашим військовослужбовцям, відновіть роботу уряду і заплатіть їм", - сказав Ньюсом.

Спікер Палати представників США Джонсон не виключає найдовший в історії шатдаун