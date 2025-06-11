Протесты в США, 5-й день: в Лос-Анджелесе аресты, а войска Нацгвардии введены уже во второй штат
Киев • УНН
Техас развернул Нацгвардию для поддержания порядка на фоне протестов. Губернатор Калифорнии критикует Трампа за чрезмерное применение силы против демонстрантов.
Не только Лос-Анджелес, но и в города Техаса. Республиканский тяжеловес Грегг Эбботт большого южного штата, граничащего с Мексикой, объявил о приказе развернуть Национальную гвардию.
Передает УНН со ссылкой на страницу Greg Abbott на платформе Х и SWI.
Детали
Национальная гвардия Техаса будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка. Мирный протест является законным. Нанесение вреда человеку или имуществу является незаконным и приведет к аресту.
Отметим, что Техас - большой южный штат, граничащий с Мексикой и являющийся домом для большого количества латиноамериканского населения.
Дополнение
Полиция США провела первые аресты людей, нарушавших комендантский час, введенный в Лос-Анджелесе во вторник, на пятый день протестов против иммиграционной политики администрации Трампа.
С другой стороны политического спектра, губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом, который стал амбициозным лидером оппозиции, обрушивает критику на Дональда Трампа и хочет оспорить его решение развернуть армию в своем штате, оплоте демократов, в суде. В телевизионном обращении во вторник вечером он осудил "бесстыдное злоупотребление властью".
Тем временем накануне, во вторник вечером несколько тысяч человек прошли маршем в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты против военного парада в Вашингтоне будут встречены с большой силой.
Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что суверенитет штата был "растоптан" президентом США Дональдом Трампом, когда он приказал направить войска на иммиграционные протесты в Лос-Анджелесе