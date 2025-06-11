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Протесты в США, 5-й день: в Лос-Анджелесе аресты, а войска Нацгвардии введены уже во второй штат

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Техас развернул Нацгвардию для поддержания порядка на фоне протестов. Губернатор Калифорнии критикует Трампа за чрезмерное применение силы против демонстрантов.

Протесты в США, 5-й день: в Лос-Анджелесе аресты, а войска Нацгвардии введены уже во второй штат

Не только Лос-Анджелес, но и в города Техаса. Республиканский тяжеловес Грегг Эбботт большого южного штата, граничащего с Мексикой, объявил о приказе развернуть Национальную гвардию.

Передает УНН со ссылкой на страницу Greg Abbott на платформе Х и SWI.

Детали

Национальная гвардия Техаса будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка. Мирный протест является законным. Нанесение вреда человеку или имуществу является незаконным и приведет к аресту.

- сообщил американский политик из Республиканской партии и 48-й губернатор штата Техас.

Отметим, что Техас - большой южный штат, граничащий с Мексикой и являющийся домом для большого количества латиноамериканского населения. 

Дополнение

Полиция США провела первые аресты людей, нарушавших комендантский час, введенный в Лос-Анджелесе во вторник, на пятый день протестов против иммиграционной политики администрации Трампа.

С другой стороны политического спектра, губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом, который стал амбициозным лидером оппозиции, обрушивает критику на Дональда Трампа и хочет оспорить его решение развернуть армию в своем штате, оплоте демократов, в суде. В телевизионном обращении во вторник вечером он осудил "бесстыдное злоупотребление властью". 

Тем временем накануне, во вторник вечером несколько тысяч человек прошли маршем в нижнем Манхэттене в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты против военного парада в Вашингтоне будут встречены с большой силой. 

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что суверенитет штата был "растоптан" президентом США Дональдом Трампом, когда он приказал направить войска на иммиграционные протесты в Лос-Анджелесе

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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