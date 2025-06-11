Протести в США, 5-ий день: в Лос-Анджелесі арешти, а війська Нацгвардії введені вже до другого штату

Не тільки Лос-Анджелес, але й у міста Техаса. Республіканський важковаговик Грегг Ебботт великого південного штату, що межує з Мексикою, оголосив про наказ розгорнути Національну гвардію.

Передає УНН із посиланням сторінку Greg Abbott на платформі Х та SWI.

Деталі

Національна гвардія Техасу буде розгорнута по всьому штату для забезпечення миру та порядку. Мирний протест є законним. Завдання шкоди людині чи майну є незаконним і призведе до арешту. - повідомив американський політик з Республіканської партії та 48-й губернатор штату Техас.

Зазначимо, що Техас - великий південний штат, що межує з Мексикою та є домом для великої кількості латиноамериканського населення.

Доповнення

Поліція США провела перші арешти людей, які порушували комендантську годину, введену в Лос-Анджелесі у вівторок, на п'ятий день протестів проти імміграційної політики адміністрації Трампа.

З іншого боку політичного спектру, губернатор Каліфорнії від Демократичної партії Гевін Ньюсом, який став амбітним лідером опозиції, обрушує критику на Дональда Трампа та хоче оскаржити його рішення розгорнути армію у своєму штаті, оплоті демократів, у суді. У телевізійному зверненні у вівторок увечері він засудив "безсоромне зловживання владою".

Тим часом напередодні, у вівторок ввечері кілька тисяч людей пройшли маршем у нижньому Мангеттені в Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що протести проти військового параду у Вашингтоні будуть зустрінуті з великою силою.

Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що суверенітет штату був "розтоптаний" президентом США Дональдом Трампом, коли він наказав направити війська на імміграційні протести в Лос-Анджелесі