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Трамп пригрозив жорсткою відповіддю на протести проти військового параду у свій день народження

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Дональд Трамп заявив, що протести проти військового параду у Вашингтоні будуть зустрінуті з великою силою. Протестні настрої ширяться на тлі демонстрацій у Лос-Анджелесі.

Трамп пригрозив жорсткою відповіддю на протести проти військового параду у свій день народження

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв, що протести у відповідь на його багатомільйонний військовий парад у Вашингтоні будуть зустрінуті з "дуже великою силою". Про це пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

"Тих людей, які хочуть протестувати, зустрінуть з дуже великою силою", – сказав Трамп під час прес-конференції в Овальному кабінеті в оточенні інших членів своєї адміністрації.

Він додав, що нічого не чув про якісь протести, але їх учасники є людьми, які ненавидять США.

"Я навіть не чув про протест, але... це люди, які ненавидять нашу країну", – сказав він.

У США в багатьох містах відбулися акції протесту проти запланованого Трампом військового параду, який приурочено до 250-річчя армії США. Також він збігається з Днем народження Трампа.

У Вашингтоні десятки груп і організацій об’єдналися, щоб організувати заходи в рамках акції "Без королів" у відповідь на військовий парад та інші святкування організовані Трампом. При цьому організованих акцій протесту у столиці США немає. Організатори пояснили, що прагнуть створити "контраст", а не конфлікт.

Протестні настрої у Вашингтоні ширяться на тлі багатотисячних демонстрацій у Лос-Анджелесі через рейди федеральних імміграційних служб. Трамп наказав направити до округу Лос-Анджелес щонайменше дві тисячі бійців Національної гвардії для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, які протестували проти рейдів на робочих місцях.

Доповнення

Трамп заявив, що "не хвилюється через те, що ситуація з військовими на місцях у Лос-Анджелесі може вийти з-під контролю". На запитання, чи він стурбований, Трамп відповів: "Ні, все гаразд".

На запитання про те, як довго війська Національної гвардії залишатимуться в Лос-Анджелесі, він не дав конкретної відповіді.

"Доки не буде небезпеки. Коли небезпеки не буде, вони підуть", - сказав президент США.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Овальний кабінет
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес
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