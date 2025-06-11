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Трамп пригрозил жестким ответом на протесты против военного парада в свой день рождения

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Дональд Трамп заявил, что протесты против военного парада в Вашингтоне будут встречены с большой силой. Протестные настроения распространяются на фоне демонстраций в Лос-Анджелесе.

Трамп пригрозил жестким ответом на протесты против военного парада в свой день рождения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что протесты в ответ на его многомиллионный военный парад в Вашингтоне будут встречены с "очень большой силой". Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

"Тех людей, которые хотят протестовать, встретят с очень большой силой", – сказал Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете в окружении других членов своей администрации.

Он добавил, что ничего не слышал о каких-либо протестах, но их участники являются людьми, которые ненавидят США.

"Я даже не слышал о протесте, но... это люди, которые ненавидят нашу страну", – сказал он.

В США во многих городах прошли акции протеста против запланированного Трампом военного парада, который приурочен к 250-летию армии США. Также он совпадает с Днем рождения Трампа.

В Вашингтоне десятки групп и организаций объединились, чтобы организовать мероприятия в рамках акции "Без королей" в ответ на военный парад и другие празднования организованные Трампом. При этом организованных акций протеста в столице США нет. Организаторы объяснили, что стремятся создать "контраст", а не конфликт.

Протестные настроения в Вашингтоне распространяются на фоне многотысячных демонстраций в Лос-Анджелесе из-за рейдов федеральных иммиграционных служб. Трамп приказал направить в округ Лос-Анджелес не менее двух тысяч бойцов Национальной гвардии для помощи иммиграционным агентам, которые столкнулись с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Дополнение

Трамп заявил, что "не волнуется из-за того, что ситуация с военными на местах в Лос-Анджелесе может выйти из-под контроля". На вопрос, обеспокоен ли он, Трамп ответил: "Нет, все в порядке".

На вопрос о том, как долго войска Национальной гвардии будут оставаться в Лос-Анджелесе, он не дал конкретного ответа.

"Пока не будет опасности. Когда опасности не будет, они уйдут", - сказал президент США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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