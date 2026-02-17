$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Трамп выразил недовольство соглашением губернатора Калифорнии Ньюсома с Великобританией по чистой энергии. Белый дом считает это вмешательством во внешнюю политику США, а Ньюсом называет это техническим партнерством.

Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США

Президент Дональд Трамп выразил острое недовольство соглашением о сотрудничестве в сфере чистой энергии, которое губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал с правительством Великобритании. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Белый дом расценил этот шаг как попытку штата проводить собственную внешнюю политику в обход федерального правительства, что, по мнению администрации, нарушает конституционные нормы.

Спор вокруг "климатической дипломатии" Сакраменто стал очередным этапом противостояния между республиканским Вашингтоном и демократической Калифорнией.

Обвинения в подрыве федеральных полномочий

Трамп заявил, что Гэвин Ньюсом не имеет юридического права заключать международные договоренности, касающиеся энергетического сектора и торговых отношений. Президент подчеркнул, что подобные инициативы лишь создают путаницу в рядах союзников США и мешают его планам по расширению добычи ископаемого топлива. Администрация уже поручила Министерству юстиции проверить законность соглашения на соответствие положениям об исключительном праве федеральной власти на ведение международных дел.

Это абсолютно неуместно, когда губернаторы ездят по миру и заключают соглашения с иностранными государствами, будто они являются президентами. Ньюсом должен заниматься проблемами преступности и высоких налогов в своем штате, а не пытаться подорвать политику Соединенных Штатов

– подчеркнул Трамп.

Позиция Ньюсома и ответ Лондона

Губернатор Калифорнии отверг критику, заявив, что меморандум является сугубо техническим партнерством для обмена опытом в развитии морской ветроэнергетики и технологий хранения энергии. Представители Ньюсома утверждают, что Калифорния является четвертой экономикой мира, и ее право на инновационное сотрудничество не должно ограничиваться политическими спорами в столице.

Правительство Великобритании пытается дистанцироваться от внутреннего конфликта в США, отмечая, что взаимодействие с отдельными штатами является давней практикой для британского бизнеса и научных кругов.

Мы не собираемся ждать разрешения от Вашингтона, чтобы спасать нашу планету и создавать новые рабочие места. Калифорния была и остается мировым лидером в борьбе с изменением климата, и мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы ускорить переход к возобновляемым источникам

– заявил Ньюсом в ответ на упреки Белого дома.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Гэвин Ньюсом
Белый дом
Вашингтон
Калифорния
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты