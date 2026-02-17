Трамп назвав угоду губернатора Ньюсома з Великою Британією недоречним втручанням у зовнішню політику США

Президент Дональд Трамп висловив гостре незадоволення угодою про співпрацю у сфері чистої енергії, яку губернатор Каліфорнії Гейвін Ньюсом підписав із урядом Великої Британії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Білий дім розцінив цей крок як спробу штату проводити власну зовнішню політику в обхід федерального уряду, що, на думку адміністрації, порушує конституційні норми.

Суперечка навколо "кліматичної дипломатії" Сакраменто стала черговим етапом протистояння між республіканським Вашингтоном та демократичною Каліфорнією.

Трамп заявив, що Гейвін Ньюсом не має юридичного права укладати міжнародні домовленості, які стосуються енергетичного сектору та торговельних відносин. Президент наголосив, що подібні ініціативи лише створюють плутанину в лавах союзників США та заважають його планам щодо розширення видобутку викопного палива. Адміністрація вже доручила Міністерству юстиції перевірити законність угоди на відповідність положенням про виключне право федеральної влади на ведення міжнародних справ.

Це абсолютно недоречно, коли губернатори їздять по світу та укладають угоди з іноземними державами, ніби вони є президентами. Ньюсом має займатися проблемами злочинності та високих податків у своєму штаті, а не намагатися підірвати політику Сполучених Штатів

Губернатор Каліфорнії відкинув критику, заявивши, що меморандум є суто технічним партнерством для обміну досвідом у розвитку морської вітроенергетики та технологій зберігання енергії. Представники Ньюсома стверджують, що Каліфорнія є четвертою економікою світу, і її право на інноваційну співпрацю не повинно обмежуватися політичними суперечками у столиці.

Уряд Великої Британії намагається дистанціюватися від внутрішнього конфлікту в США, зазначаючи, що взаємодія з окремими штатами є давньою практикою для британського бізнесу та наукових кіл.

Ми не збираємося чекати дозволу від Вашингтона, щоб рятувати нашу планету та створювати нові робочі місця. Каліфорнія була і залишається світовим лідером у боротьбі зі зміною клімату, і ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб прискорити перехід до відновлюваних джерел