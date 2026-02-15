$42.990.00
Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив у Мюнхені, що президентство Трампа не є довгостроковою нормою для США. Він закликав Європу зберігати стабільну співпрацю зі Штатами.

Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США

Політик сказав, що президентство Дональда Трампа не визначає довгостроковий курс США, та закликав європейських партнерів зберігати стабільну співпрацю зі Штатами в період політичної нестабільності.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом під час виступу на Мюнхенській безпекоій конференції 15 лютого заявив, що приїхав до Німеччини з простим меседжем для європейців: президентство Дональд Трамп не є довгостроковою нормою для США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами Ньюсома, політична пам'ять про Трампа "вимірюватимуть роками, а не десятиліттями".

Він припустив, що республіканці можуть зазнати серйозних втрат на проміжних виборах, а сам Трамп зіткнеться з юридичними обмеженнями, зокрема щодо застосування тарифів на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Ньюсом наголосив, що політичний стиль Трампа не відображає фундаментальних американських цінностей. У період, який він назвав нестабільністю для США, губернатор закликав Європу розвивати стабільні партнерства безпосередньо зі штатами, такими як Каліфорнія. Він також зазначив, що невизначеність епохи Трампа парадоксально сприяла більшій єдності Європи, назвавши це чи не єдиним позитивним ефектом його політики.

Окремо Ньюсом протиставив верховенство права тому, що назвав "владою Дона", попередивши про ризики "імперського президентства".

(Політика-демократа при цьому розглядають як потенційного кандидата в президенти у 2028 році).

Додатково

Він також прокоментував виступ державного секретаря Марко Рубіо, який 14 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що союз між США та Європою має змінитися.

Тоді Рубіо підкреслив, що критика на адресу Європи з боку Вашингтона продиктована небайдужістю до спільного майбутнього.

Ньюсом погодився з Рубіо в частині захисту народного суверенітету та верховенства права, але дистанціювався від будь-яких натяків на імперські амбіції чи концентрацію влади в руках президента.

Нагадаємо

Гілларі Клінтон розкритикувала позицію Трампа щодо України, назвавши її ганебною. Вона заявила, що спроби схилити Київ до капітуляції перед путіним є сороміцькими.

Олександра Василенко

Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США | УНН