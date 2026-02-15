Трамп "зрадив Захід" своєю "ганебною" позицією щодо України - Гілларі Клінтон

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон різко розкритикувала позицію президента США Дональда Трампа щодо України під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Дискусія була присвячена розколу всередині Заходу та стану спільних цінностей ЄС і США. За словами Клінтон, підхід адміністрації Трампа до України — ганебний, а спроби схилити Київ до угоди, яка фактично означала б капітуляцію перед володимиром путіним, — "сороміцькі".

Вона наголосила, що будь-які дії, які дозволяють кремлю отримувати політичну вигоду на тлі страждань і загибелі українців, є історичною помилкою та проявом глибокої корумпованості. На її переконання, Україна сьогодні воює на передовій за демократичні цінності, свободу та цивілізаційний вибір, втрачаючи тисячі людей і зазнаючи масштабних руйнувань через прагнення російського лідера встановити контроль над державою.

Клінтон також заявила, що Трамп або не усвідомлює масштабів цих страждань, або свідомо їх ігнорує. Вона звинуватила його у "зраді Заходу" та відступі від базових принципів, закріплених, зокрема, у документах НАТО.

За словами політикині, демократичні держави будують системи стримувань і противаг саме для того, щоб не допустити концентрації безконтрольної влади. Вона підкреслила, що жоден із представників демократичного суспільства не погодився б жити під режимом, який може діяти безкарно, як це робить російська влада. На її думку, саме на таку модель управління орієнтується Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна не програє у протистоянні з росією, і адміністрація Трампа це зрозуміла. Він зазначив, що один кілометр окупованої землі коштує росії 170 жертв.