Ексклюзив
11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
Актуальне
Трамп "зрадив Захід" своєю "ганебною" позицією щодо України - Гілларі Клінтон

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Гілларі Клінтон розкритикувала позицію Трампа щодо України, назвавши її ганебною. Вона заявила, що спроби схилити Київ до капітуляції перед путіним є сороміцькими.

Трамп "зрадив Захід" своєю "ганебною" позицією щодо України - Гілларі Клінтон

Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон різко розкритикувала позицію президента США Дональда Трампа щодо України під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Дискусія була присвячена розколу всередині Заходу та стану спільних цінностей ЄС і США. За словами Клінтон, підхід адміністрації Трампа до України —  ганебний, а спроби схилити Київ до угоди, яка фактично означала б капітуляцію перед володимиром путіним, — "сороміцькі". 

Вона наголосила, що будь-які дії, які дозволяють кремлю отримувати політичну вигоду на тлі страждань і загибелі українців, є історичною помилкою та проявом глибокої корумпованості. На її переконання, Україна сьогодні воює на передовій за демократичні цінності, свободу та цивілізаційний вибір, втрачаючи тисячі людей і зазнаючи масштабних руйнувань через прагнення російського лідера встановити контроль над державою.

Клінтон також заявила, що Трамп або не усвідомлює масштабів цих страждань, або свідомо їх ігнорує. Вона звинуватила його у "зраді Заходу" та відступі від базових принципів, закріплених, зокрема, у документах НАТО.

За словами політикині, демократичні держави будують системи стримувань і противаг саме для того, щоб не допустити концентрації безконтрольної влади. Вона підкреслила, що жоден із представників демократичного суспільства не погодився б жити під режимом, який може діяти безкарно, як це робить російська влада. На її думку, саме на таку модель управління орієнтується Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна не програє у протистоянні з росією, і адміністрація Трампа це зрозуміла. Він зазначив, що один кілометр окупованої землі коштує росії 170 жертв.

Олександра Василенко

