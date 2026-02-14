Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 11151 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 21309 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 22587 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 24704 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 48706 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 64618 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 48431 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32236 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42683 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 68766 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.9м/с
92%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США посилюють тиск на Україну для укладення угоди напередодні виборів - NYT13 лютого, 16:00 • 7060 перегляди
Словаччина та Угорщина заявляють про перебої в постачанні нафти через трубопровід “Дружба”Video13 лютого, 17:30 • 8542 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 6900 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 4364 перегляди
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto21:18 • 3622 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 48706 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 64618 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 52367 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 71402 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 112681 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 4402 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 6940 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 33105 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 33792 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 37460 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не програє у протистоянні з росією, і адміністрація Трампа це зрозуміла. Він зазначив, що один кілометр окупованої землі коштує росії 170 жертв.

Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал

Україна не програє у протистоянні з росією, адміністрація президента США Дональда Трампа, вочевидь, "зрозуміла цей сигнал". Про це в інтерв'ю The Atlantic заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у певному сенсі "це могло їх (американців - ред.) здивувати", бо "російська пропаганда також безпосередньо працює з ними".

Нещодавно ми підрахували, що один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв. Це люди, вбиті або поранені настільки важко, що вони не повертаються. У нас є всі докази цього. Стверджувати, що за ці останні шість місяців вони десь перемагають? Ні

- зазначив глава держави.

Він також розповів про те, як такий стан справ впливає на переговорний процес.

Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Недостатньо просто сказати, що ми не хочемо продовжувати боротьбу. Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі. Коли вони кажуть: "Давайте швидше зустрінемося!", ми кажемо: "Звичайно!" "Ви готові заморозити лінію там, де ви зараз стоїте?" "Ми готові". "Ви готові до якихось компромісів?" "Тільки якщо інша сторона хоче компромісу". "Ви готові зустрітися з росіянами в Америці?" "Для нас не має значення де, окрім москви"

- розповів Зеленський.

Він додав, що росіяни повинні "залишити всю нашу територію", втім, на сьогодні це неможливо.

"Що стосується їхніх пропозицій про "вільну економічну зону" тощо, для нас це просто означає залишити нашу територію. Я не бачу в цьому жодної справедливості. Це неправильно", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Українська делегація розпочала підготовку до тристоронніх переговорів з США та Росією у Женеві 17-18 лютого. До її складу увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого13.02.26, 13:10 • 3130 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна