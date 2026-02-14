Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал

Україна не програє у протистоянні з росією, адміністрація президента США Дональда Трампа, вочевидь, "зрозуміла цей сигнал". Про це в інтерв'ю The Atlantic заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у певному сенсі "це могло їх (американців - ред.) здивувати", бо "російська пропаганда також безпосередньо працює з ними".

Нещодавно ми підрахували, що один кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв. Це люди, вбиті або поранені настільки важко, що вони не повертаються. У нас є всі докази цього. Стверджувати, що за ці останні шість місяців вони десь перемагають? Ні - зазначив глава держави.

Він також розповів про те, як такий стан справ впливає на переговорний процес.

Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Недостатньо просто сказати, що ми не хочемо продовжувати боротьбу. Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі. Коли вони кажуть: "Давайте швидше зустрінемося!", ми кажемо: "Звичайно!" "Ви готові заморозити лінію там, де ви зараз стоїте?" "Ми готові". "Ви готові до якихось компромісів?" "Тільки якщо інша сторона хоче компромісу". "Ви готові зустрітися з росіянами в Америці?" "Для нас не має значення де, окрім москви" - розповів Зеленський.

Він додав, що росіяни повинні "залишити всю нашу територію", втім, на сьогодні це неможливо.

"Що стосується їхніх пропозицій про "вільну економічну зону" тощо, для нас це просто означає залишити нашу територію. Я не бачу в цьому жодної справедливості. Це неправильно", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Українська делегація розпочала підготовку до тристоронніх переговорів з США та Росією у Женеві 17-18 лютого. До її складу увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого