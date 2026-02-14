$42.990.04
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина не проиграет в противостоянии с Россией, и администрация Трампа это поняла. Он отметил, что один километр оккупированной земли стоит России 170 жертв.

Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал

Украина не проиграет в противостоянии с Россией, администрация президента США Дональда Трампа, очевидно, "поняла этот сигнал". Об этом в интервью The Atlantic заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, в некотором смысле "это могло их (американцев - ред.) удивить", потому что "российская пропаганда также непосредственно работает с ними".

Недавно мы подсчитали, что один километр оккупированной украинской земли стоит им 170 жертв. Это люди, убитые или раненые настолько тяжело, что они не возвращаются. У нас есть все доказательства этого. Утверждать, что за эти последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет

- отметил глава государства.

Он также рассказал о том, как такое положение дел влияет на переговорный процесс.

Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну. Недостаточно просто сказать, что мы не хотим продолжать борьбу. Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате. Когда они говорят: "Давайте быстрее встретимся!", мы говорим: "Конечно!" "Вы готовы заморозить линию там, где вы сейчас стоите?" "Мы готовы". "Вы готовы к каким-то компромиссам?" "Только если другая сторона хочет компромисса". "Вы готовы встретиться с русскими в Америке?" "Для нас не имеет значения где, кроме Москвы"

- рассказал Зеленский.

Он добавил, что россияне должны "покинуть всю нашу территорию", впрочем, на сегодня это невозможно.

"Что касается их предложений о "свободной экономической зоне" и т.д., для нас это просто означает покинуть нашу территорию. Я не вижу в этом никакой справедливости. Это неправильно", - резюмировал Президент.

Напомним

Украинская делегация начала подготовку к трехсторонним переговорам с США и Россией в Женеве 17-18 февраля. В ее состав вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

