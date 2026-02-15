Трамп "предал Запад" своей "позорной" позицией по Украине - Хиллари Клинтон

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон резко раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа по Украине во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Дискуссия была посвящена расколу внутри Запада и состоянию общих ценностей ЕС и США. По словам Клинтон, подход администрации Трампа к Украине — позорный, а попытки склонить Киев к соглашению, которое фактически означало бы капитуляцию перед владимиром путиным, — "постыдные".

Она подчеркнула, что любые действия, которые позволяют Кремлю получать политическую выгоду на фоне страданий и гибели украинцев, являются исторической ошибкой и проявлением глубокой коррумпированности. По ее убеждению, Украина сегодня воюет на передовой за демократические ценности, свободу и цивилизационный выбор, теряя тысячи людей и подвергаясь масштабным разрушениям из-за стремления российского лидера установить контроль над государством.

Клинтон также заявила, что Трамп либо не осознает масштабов этих страданий, либо сознательно их игнорирует. Она обвинила его в "предательстве Запада" и отступлении от базовых принципов, закрепленных, в частности, в документах НАТО.

По словам политика, демократические государства строят системы сдержек и противовесов именно для того, чтобы не допустить концентрации бесконтрольной власти. Она подчеркнула, что ни один из представителей демократического общества не согласился бы жить под режимом, который может действовать безнаказанно, как это делает российская власть. По ее мнению, именно на такую модель управления ориентируется Трамп.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина не проиграет в противостоянии с россией, и администрация Трампа это поняла. Он отметил, что один километр оккупированной земли стоит россии 170 жертв.