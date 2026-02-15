Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5646 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 11621 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 13932 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 15814 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 38182 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 34168 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 36280 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 29904 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 28513 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24228 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Популярные новости
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда15 февраля, 05:59 • 11449 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto15 февраля, 06:55 • 10743 просмотра
Офицер ВСУ сделал предложение фристайлистке Екатерине Коцар после ее выхода в финал Олимпийских игр09:30 • 6286 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 12262 просмотра
ЕС должен определить свои ключевые требования к рф до начала мирных переговоров - Каллас11:01 • 5914 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
14:11 • 5648 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 88217 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 144721 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 79261 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 95847 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кайя Каллас
Хиллари Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Мюнхен
Крым
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 11475 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 20052 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 19196 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 22345 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 46617 просмотра
Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США

Киев • УНН

• 160 просмотра

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в Мюнхене, что президентство Трампа не является долгосрочной нормой для США. Он призвал Европу сохранять стабильное сотрудничество со Штатами.

Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США

Политик сказал, что президентство Дональда Трампа не определяет долгосрочный курс США, и призвал европейских партнеров сохранять стабильное сотрудничество со Штатами в период политической нестабильности.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля заявил, что приехал в Германию с простым месседжем для европейцев: президентство Дональда Трампа не является долгосрочной нормой для США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам Ньюсома, политическая память о Трампе "будет измеряться годами, а не десятилетиями".

Он предположил, что республиканцы могут понести серьезные потери на промежуточных выборах, а сам Трамп столкнется с юридическими ограничениями, в частности относительно применения тарифов на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Ньюсом подчеркнул, что политический стиль Трампа не отражает фундаментальных американских ценностей. В период, который он назвал нестабильностью для США, губернатор призвал Европу развивать стабильные партнерства непосредственно со штатами, такими как Калифорния. Он также отметил, что неопределенность эпохи Трампа парадоксально способствовала большему единству Европы, назвав это едва ли не единственным положительным эффектом его политики.

Отдельно Ньюсом противопоставил верховенство права тому, что назвал "властью Дона", предупредив о рисках "имперского президентства".

(Политика-демократа при этом рассматривают как потенциального кандидата в президенты в 2028 году).

Дополнительно

Он также прокомментировал выступление государственного секретаря Марко Рубио, который 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что союз между США и Европой должен измениться.

Тогда Рубио подчеркнул, что критика в адрес Европы со стороны Вашингтона продиктована неравнодушием к общему будущему.

Ньюсом согласился с Рубио в части защиты народного суверенитета и верховенства права, но дистанцировался от любых намеков на имперские амбиции или концентрацию власти в руках президента.

Напомним

Хиллари Клинтон раскритиковала позицию Трампа по Украине, назвав ее позорной. Она заявила, что попытки склонить Киев к капитуляции перед Путиным являются постыдными.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Марко Рубио
Хиллари Клинтон
Гэвин Ньюсом
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Bloomberg L.P.
Калифорния
Дональд Трамп
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина