Губернатор Калифорнии заверил Европу, что Трамп - временное явление для США

Политик сказал, что президентство Дональда Трампа не определяет долгосрочный курс США, и призвал европейских партнеров сохранять стабильное сотрудничество со Штатами в период политической нестабильности.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля заявил, что приехал в Германию с простым месседжем для европейцев: президентство Дональда Трампа не является долгосрочной нормой для США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам Ньюсома, политическая память о Трампе "будет измеряться годами, а не десятилетиями".

Он предположил, что республиканцы могут понести серьезные потери на промежуточных выборах, а сам Трамп столкнется с юридическими ограничениями, в частности относительно применения тарифов на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Ньюсом подчеркнул, что политический стиль Трампа не отражает фундаментальных американских ценностей. В период, который он назвал нестабильностью для США, губернатор призвал Европу развивать стабильные партнерства непосредственно со штатами, такими как Калифорния. Он также отметил, что неопределенность эпохи Трампа парадоксально способствовала большему единству Европы, назвав это едва ли не единственным положительным эффектом его политики.

Отдельно Ньюсом противопоставил верховенство права тому, что назвал "властью Дона", предупредив о рисках "имперского президентства".

(Политика-демократа при этом рассматривают как потенциального кандидата в президенты в 2028 году).

Дополнительно

Он также прокомментировал выступление государственного секретаря Марко Рубио, который 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что союз между США и Европой должен измениться.

Тогда Рубио подчеркнул, что критика в адрес Европы со стороны Вашингтона продиктована неравнодушием к общему будущему.

Ньюсом согласился с Рубио в части защиты народного суверенитета и верховенства права, но дистанцировался от любых намеков на имперские амбиции или концентрацию власти в руках президента.

Напомним

