Повалили на землю и надели наручники: почему сенатора Падиллью вывели из пресс-конференции министра внутренней безопасности

Сенатора Алекса Падиллью, демократа от Калифорнии, федеральные офицеры физически вывели из комнаты, когда он пытался прервать пресс-конференцию министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Падиллья сказал журналистам, что он настаивал на получении дополнительной информации о действиях администрации по иммиграционному контролю, и он пошел на пресс-конференцию, "чтобы услышать, что она скажет, и узнать, смогу ли я узнать какую-нибудь новую дополнительную информацию".

После того, как Падиллья попытался задать вопрос, он сказал, что его вытолкнули из комнаты, повалили на землю и надели наручники.

Падиллья подчеркнул, что его не задерживали и не арестовывали.

"Если эта администрация так отвечает на вопросы сенатора... вы можете только представить, что они делают с сельскохозяйственными рабочими, поварами, поденными рабочими", – сказал сенатор журналистам, переполненный эмоциями. "Мы привлечем эту администрацию к ответственности".

Триша Маклафлин, помощница секретаря по связям с общественностью в DHS, утверждала, что сенатор "прервал прямую трансляцию пресс-конференции, не назвав себя ..., когда бросился на секретаря Ноэм".

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"Господину Падиллье неоднократно приказывали отступить, и он не выполнил повторяющиеся приказы офицеров", – сказала она. "Секретная служба считала его нападающим, и офицеры действовали должным образом". Маклафлин назвала действия Падилльи "неуважительным политическим театром".

Ноэм сказала: "Я думаю, что все в Америке согласятся, что это было неуместно – что если вы хотите провести цивилизованную дискуссию, особенно как лидер, государственный служащий, вы должны обратиться и попытаться поговорить".

Ноэм и Падиллья встретились в течение 15 минут после инцидента, сказала она.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс выразили свое возмущение.

"Сенатор Алекс Падиллья – один из самых порядочных людей, которых я знаю", – сказала Ньюсом. "Это возмутительно, диктаторски и позорно. Трамп и его ударные войска вышли из-под контроля".

"То, что только что произошло с сенатором, абсолютно отвратительно и возмутительно", – сказала Басс. "Насильственные нападения этой администрации на наш город должны прекратиться".

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