Повалили на землю та наділи наручники: чому сенатора Паділью вивели із пресконференції міністра внутрішньої безпеки
Київ • УНН
Федеральні офіцери вивели сенатора Алекса Паділью з прес-конференції міністра Ноем. Після спроби поставити питання, його виштовхнули, повалили на землю та наділи наручники.
Сенатора Алекса Паділью, демократа від Каліфорнії, федеральні офіцери фізично вивели з кімнати, коли він намагався перервати прес-конференцію міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем у Лос-Анджелесі, передає УНН із посиланням на ABC.
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Паділля сказав журналістам, що він наполягав на отриманні додаткової інформації про дії адміністрації щодо імміграційного контролю, і він пішов на прес-конференцію, "щоб почути, що вона скаже, і дізнатися, чи зможу я дізнатися якусь нову додаткову інформацію".
Після того, як Паділья спробував поставити запитання, він сказав, що його виштовхнули з кімнати, повалили на землю та наділи наручники.
Паділля наголосив, що його не затримували і не заарештовували.
"Якщо ця адміністрація так відповідає на запитання сенатора... ви можете лише уявити, що вони роблять з сільськогосподарськими робітниками, кухарями, поденними робітниками", – сказав сенатор журналістам, переповнений емоціями. "Ми притягнемо цю адміністрацію до відповідальності".
Тріша Маклафлін, помічниця секретаря з питань зв'язків з громадськістю в DHS, стверджувала, що сенатор "перервав пряму трансляцію прес-конференції, не назвавши себе ..., коли кинувся на секретаря Ноем".
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"Пану Падільї неодноразово наказували відступити, і він не виконав повторювані накази офіцерів", – сказала вона. "Секретна служба вважала його нападником, і офіцери діяли належним чином". Маклафлін назвала дії Падільї "неповажним політичним театром".
Ноем сказала: "Я думаю, що всі в Америці погодяться, що це було недоречно – що якщо ви хочете провести цивілізовану дискусію, особливо як лідер, державний службовець, ви повинні звернутися та спробувати поговорити".
Ноем і Паділья зустрілися протягом 15 хвилин після інциденту, сказала вона.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мер Лос-Анджелеса Карен Басс висловили своє обурення.
"Сенатор Алекс Паділья – один з найпорядніших людей, яких я знаю", – сказала Ньюсом. "Це обурливо, диктаторськи та ганебно. Трамп та його ударні війська вийшли з-під контролю".
"Те, що щойно сталося з сенатором, абсолютно огидно та обурливо", – сказала Басс. "Насильницькі напади цієї адміністрації на наше місто мають припинитися".
Конгресійна група латиноамериканського населення вимагає розслідування.
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