17:42 • 4402 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 10480 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 10265 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 11720 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 13668 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 12541 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 15648 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18508 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20869 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27026 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Певица Деми Ловато опубликовала видео, где танцует на яхте в черно-белом бикини, анонсируя новую версию песни It's Not That Deep. Она также рассказала об исцелении во время работы над документальным фильмом "Ребенок-звезда" и активизме по защите детей в индустрии развлечений.

Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом

Певица Деми Ловато поделилась в Instagram видео, где танцует на яхте в черно-белом бикини, и напомнила о выходе новой версии своей песни It's Not That Deep. В публикации она также процитировала слова композиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Ловато опубликовала ролик, в котором танцует и поет на яхте. 

Фанаты активно отреагировали на пост, оставляя эмодзи и комментарии. 

Ловато рассказала, что во время работы над документальным фильмом "Ребенок-звезда", который вышел в 2024 году, она "исцелилась". Лента посвящена детской славе и работе в шоу-индустрии в раннем возрасте.

В комментарии Who What Wear она отметила: "Мне было очень весело работать над Child Star. Но я также много сделала для себя, чтобы иметь возможность выйти из этого опыта с определенными ощутимыми изменениями".

Ловато также стала активисткой, выступающей за защиту детей, работающих в развлекательной индустрии США. Она поделилась историей о том, как обратила внимание губернатора Калифорнии на законопроект: "Я как будто поставила (губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома) в неловкое положение… Потом губернатор позвонил мне на следующий день… и сказал: "Хорошо!""

Певица ранее называла работу над документальным фильмом терапевтической. В интервью People она сказала: "Все это путешествие было для меня действительно исцеляющим. Почитание правды о моем внутреннем ребенке было для меня действительно исцеляющим".

Деми Ловато продолжает делиться новыми творческими проектами и открыто говорит об опыте, который помогает ей преодолевать последствия детской славы и поддерживать других в похожих ситуациях.

Напомним

Всемирно известный актер Шон Пенн снялся в украинском фильме о войне. Звезда отказалась от гонорара, назвав его символическим - 1 доллар.

Алла Киосак

