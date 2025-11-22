Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом

Певица Деми Ловато поделилась в Instagram видео, где танцует на яхте в черно-белом бикини, и напомнила о выходе новой версии своей песни It's Not That Deep. В публикации она также процитировала слова композиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Ловато опубликовала ролик, в котором танцует и поет на яхте.

Фанаты активно отреагировали на пост, оставляя эмодзи и комментарии.

Ловато рассказала, что во время работы над документальным фильмом "Ребенок-звезда", который вышел в 2024 году, она "исцелилась". Лента посвящена детской славе и работе в шоу-индустрии в раннем возрасте.

В комментарии Who What Wear она отметила: "Мне было очень весело работать над Child Star. Но я также много сделала для себя, чтобы иметь возможность выйти из этого опыта с определенными ощутимыми изменениями".

Ловато также стала активисткой, выступающей за защиту детей, работающих в развлекательной индустрии США. Она поделилась историей о том, как обратила внимание губернатора Калифорнии на законопроект: "Я как будто поставила (губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома) в неловкое положение… Потом губернатор позвонил мне на следующий день… и сказал: "Хорошо!""

Певица ранее называла работу над документальным фильмом терапевтической. В интервью People она сказала: "Все это путешествие было для меня действительно исцеляющим. Почитание правды о моем внутреннем ребенке было для меня действительно исцеляющим".

Деми Ловато продолжает делиться новыми творческими проектами и открыто говорит об опыте, который помогает ей преодолевать последствия детской славы и поддерживать других в похожих ситуациях.

