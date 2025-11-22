Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 8908 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
16:36 • 14949 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 13750 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 15001 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 16073 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 13524 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 16342 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18725 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21085 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27172 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
91%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики22 листопада, 10:56 • 10648 перегляди
Зеленський і лідери Європи поспішають відреагувати на дедлайн США по мирному плану з підходом переписати його як оновлення - Bloomberg22 листопада, 11:57 • 3496 перегляди
"Ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти" - Зеленський про старт консультацій з партнерами щодо кроків для закінчення війниVideo22 листопада, 12:58 • 3194 перегляди
У Женеві завтра відбудеться обговорення мирного плану для України: хто долучиться14:55 • 10545 перегляди
Дрон ССО вперше збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8: вражаючі кадриVideo18:50 • 7040 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 52802 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 41761 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 48666 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 55278 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 52762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом19:12 • 2726 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 19489 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 23238 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 52802 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 43762 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Фільм
Мі-8

Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом

Київ • УНН

 • 2736 перегляди

Співачка Демі Ловато опублікувала відео, де танцює на яхті в чорно-білому бікіні, анонсуючи нову версію пісні It's Not That Deep. Вона також розповіла про зцілення під час роботи над документальним фільмом "Дитина-зірка" та активізм щодо захисту дітей в індустрії розваг.

Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом

Співачка Демі Ловато поділилася в Instagram відео, де танцює на яхті у чорно-білому бікіні, та нагадала про вихід нової версії своєї пісні It's Not That Deep. У публікації вона також процитувала слова композиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Ловато опублікувала ролик, у якому танцює та співає на яхті. 

Фанати активно відреагували на пост, залишаючи емодзі та коментарі. 

Ловато розповіла, що під час роботи над документальним фільмом "Дитина-зірка", який вийшов у 2024 році, вона "зцілилася". Стрічка присвячена дитячій славі та роботі у шоуіндустрії в ранньому віці.

У коментарі Who What Wear вона зазначила: "Мені було дуже весело працювати над Child Star. Але я також багато зробила для себе, щоб мати змогу вийти з цього досвіду з певними відчутними змінами".

Ловато також стала активісткою, що виступає за захист дітей, які працюють у розважальній індустрії США. Вона поділилася історією про те, як звернула увагу губернатора Каліфорнії на законопроєкт: "Я ніби поставила (губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома) у незручне становище… Потім губернатор зателефонував мені наступного дня… і сказав: "Добре!""

Співачка раніше називала роботу над документальним фільмом терапевтичною. В інтерв’ю People вона сказала: "Уся ця подорож була для мене справді цілющою. Шанування правди про мою внутрішню дитину було для мене справді цілющою".

Демі Ловато продовжує ділитися новими творчими проєктами та відкрито говорить про досвід, який допомагає їй долати наслідки дитячої слави й підтримувати інших у схожих ситуаціях.

Нагадаємо

Всесвітньо відомий актор Шон Пенн знявся в українському фільмі про війну. Зірка відмовилась від гонорару, зазначивши його символічним - 1 долар.

Алла Кіосак

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Війна в Україні
Фільм
Ґевін Ньюсом
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки