Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом

Співачка Демі Ловато опублікувала відео, де танцює на яхті в чорно-білому бікіні, анонсуючи нову версію пісні It's Not That Deep. Вона також розповіла про зцілення під час роботи над документальним фільмом "Дитина-зірка" та активізм щодо захисту дітей в індустрії розваг.