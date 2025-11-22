Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
Співачка Демі Ловато опублікувала відео, де танцює на яхті в чорно-білому бікіні, анонсуючи нову версію пісні It's Not That Deep. Вона також розповіла про зцілення під час роботи над документальним фільмом "Дитина-зірка" та активізм щодо захисту дітей в індустрії розваг.
Співачка Демі Ловато поділилася в Instagram відео, де танцює на яхті у чорно-білому бікіні, та нагадала про вихід нової версії своєї пісні It's Not That Deep. У публікації вона також процитувала слова композиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Ловато опублікувала ролик, у якому танцює та співає на яхті.
Фанати активно відреагували на пост, залишаючи емодзі та коментарі.
Ловато розповіла, що під час роботи над документальним фільмом "Дитина-зірка", який вийшов у 2024 році, вона "зцілилася". Стрічка присвячена дитячій славі та роботі у шоуіндустрії в ранньому віці.
У коментарі Who What Wear вона зазначила: "Мені було дуже весело працювати над Child Star. Але я також багато зробила для себе, щоб мати змогу вийти з цього досвіду з певними відчутними змінами".
Ловато також стала активісткою, що виступає за захист дітей, які працюють у розважальній індустрії США. Вона поділилася історією про те, як звернула увагу губернатора Каліфорнії на законопроєкт: "Я ніби поставила (губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома) у незручне становище… Потім губернатор зателефонував мені наступного дня… і сказав: "Добре!""
Співачка раніше називала роботу над документальним фільмом терапевтичною. В інтерв’ю People вона сказала: "Уся ця подорож була для мене справді цілющою. Шанування правди про мою внутрішню дитину було для мене справді цілющою".
Демі Ловато продовжує ділитися новими творчими проєктами та відкрито говорить про досвід, який допомагає їй долати наслідки дитячої слави й підтримувати інших у схожих ситуаціях.
