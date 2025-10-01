Продажи электрокаров в США выросли на 21% из-за налоговых льгот, но будущее туманно

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 14777 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 15178 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 15169 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 49951 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 39391 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 30408 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48256 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25453 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34767 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63233 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
64%
757мм
Популярные новости
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto1 октября, 05:18 • 34166 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 34682 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 20564 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 26648 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 20443 просмотра
публикации
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 9158 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 14799 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 13235 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 14332 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 49978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Владимир Вакуленко
Андрей Парубий
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 20500 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 34737 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 24721 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 28261 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 38302 просмотра
Актуальное
Financial Times
ТикТок
Тесла Модель Y
E-6 Mercury
Детонатор

Продажи электрокаров в США выросли на 21% из-за налоговых льгот, но будущее туманно

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Продажи новых электромобилей в США выросли на 21% в прошлом квартале, достигнув 10% от общего объема поставок, благодаря федеральной налоговой льготе в $7500. Однако, после окончания срока действия льготы ожидается замедление продаж электромобилей.

Продажи электрокаров в США выросли на 21% из-за налоговых льгот, но будущее туманно

Автопроизводители в США в прошлом квартале отметили резкий рост продаж новых электромобилей, что дало импульс развитию отрасли, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с изменениями в торговой политике президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Покупатели поспешили воспользоваться федеральной налоговой льготой на электромобили в 7500 долларов США, срок действия которой истек 30 сентября. Это привело к увеличению продаж электромобилей на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 10% от общего объема поставок, согласно оценкам исследовательской компании Cox Automotive.

Эта динамика побудила Cox повысить свой прогноз годового объема продаж с учетом сезонных колебаний до 16,1 млн автомобилей после более скромного пересмотра в июне до 15,7 млн.

Автопроизводители, пострадавшие от изменений в политике в США, сокращают производство электромобилей и корректируют свои планы, добавляя больше бензиновых и гибридных моделей. Эта динамика создала благоприятный рынок для электромобилей, поскольку производители поспешили распродать остатки, а снижение процентной ставки помогло некоторым покупателям избавиться от сохраняющихся опасений по поводу доступности.

Как указано, 2026-й станет первым за почти 15 лет, когда федеральное правительство США не будет субсидировать покупку новых электромобилей.

Большинство отраслевых обозревателей прогнозируют замедление продаж электромобилей в ближайшие кварталы, поскольку без федеральных стимулов они по-прежнему дороже автомобилей с ДВС. В августе средняя цена продажи электромобилей выросла примерно на 9000 долларов по сравнению с ценами на обычные модели.

"Я не удивлюсь, если продажи электромобилей в США упадут до 5%", - заявил во вторник в Детройте генеральный директор Ford Motor Co. Джим Фарли. Рынок электромобилей окажется "гораздо меньше, чем мы предполагали".

Некоторые сторонники электромобилей надеялись, что штаты, включая Калифорнию, вмешаются и заменят федеральные налоговые льготы на электромобили. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, демократ, развеял эти надежды, заявив 19 сентября, что его штат не будет заменять федеральную налоговую льготу на электромобили в 7500 долларов.

По данным Cox, Model Y и 3 компании Tesla Inc., Honda Prologue, Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5 и Ford Mustang Mach-e стали одними из крупнейших бенефициаров роста продаж электромобилей за первые два месяца квартала. Ford, General Motors Co., Toyota Motor Co. и Hyundai Motor Co. продолжили наращивать общую долю рынка в этот период, тогда как Stellantis NV, владелец брендов Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, пережил небольшое снижение.

Некоторые покупатели опасаются повышения цен на модели 2026 года на фоне того, как автопроизводители стремятся компенсировать часть затрат, связанных с введением новых пошлин. Основываясь на торговых соглашениях, объявленных Трампом этим летом, Cox оценивает, что в этом году правительство США получит около 100 миллиардов долларов в виде пошлин на импортные автомобили, запчасти и материалы. По словам главного экономиста Cox Джонатана Смоука, это может добавить 5500 долларов к стоимости импортного автомобиля и 1000 долларов к стоимости автомобилей, собранных в США с импортными компонентами.

И новые автомобили, которые выйдут в 2026 году, уже начинают демонстрировать наценку, сказал Карлос Идальго, владелец двух магазинов Chrysler, Dodge, Jeep Ram и магазина Hyundai в Калифорнии.

Tesla выпустила обновленную Model Y Performance в США: что внутри01.10.25, 13:02 • 1956 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Электроэнергия
General Motors
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Гэвин Ньюсом
Hyundai
Toyota
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты