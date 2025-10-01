Продажи электрокаров в США выросли на 21% из-за налоговых льгот, но будущее туманно

Автопроизводители в США в прошлом квартале отметили резкий рост продаж новых электромобилей, что дало импульс развитию отрасли, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с изменениями в торговой политике президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Покупатели поспешили воспользоваться федеральной налоговой льготой на электромобили в 7500 долларов США, срок действия которой истек 30 сентября. Это привело к увеличению продаж электромобилей на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 10% от общего объема поставок, согласно оценкам исследовательской компании Cox Automotive.

Эта динамика побудила Cox повысить свой прогноз годового объема продаж с учетом сезонных колебаний до 16,1 млн автомобилей после более скромного пересмотра в июне до 15,7 млн.

Автопроизводители, пострадавшие от изменений в политике в США, сокращают производство электромобилей и корректируют свои планы, добавляя больше бензиновых и гибридных моделей. Эта динамика создала благоприятный рынок для электромобилей, поскольку производители поспешили распродать остатки, а снижение процентной ставки помогло некоторым покупателям избавиться от сохраняющихся опасений по поводу доступности.

Как указано, 2026-й станет первым за почти 15 лет, когда федеральное правительство США не будет субсидировать покупку новых электромобилей.

Большинство отраслевых обозревателей прогнозируют замедление продаж электромобилей в ближайшие кварталы, поскольку без федеральных стимулов они по-прежнему дороже автомобилей с ДВС. В августе средняя цена продажи электромобилей выросла примерно на 9000 долларов по сравнению с ценами на обычные модели.

"Я не удивлюсь, если продажи электромобилей в США упадут до 5%", - заявил во вторник в Детройте генеральный директор Ford Motor Co. Джим Фарли. Рынок электромобилей окажется "гораздо меньше, чем мы предполагали".

Некоторые сторонники электромобилей надеялись, что штаты, включая Калифорнию, вмешаются и заменят федеральные налоговые льготы на электромобили. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, демократ, развеял эти надежды, заявив 19 сентября, что его штат не будет заменять федеральную налоговую льготу на электромобили в 7500 долларов.

По данным Cox, Model Y и 3 компании Tesla Inc., Honda Prologue, Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5 и Ford Mustang Mach-e стали одними из крупнейших бенефициаров роста продаж электромобилей за первые два месяца квартала. Ford, General Motors Co., Toyota Motor Co. и Hyundai Motor Co. продолжили наращивать общую долю рынка в этот период, тогда как Stellantis NV, владелец брендов Jeep, Ram, Dodge и Chrysler, пережил небольшое снижение.

Некоторые покупатели опасаются повышения цен на модели 2026 года на фоне того, как автопроизводители стремятся компенсировать часть затрат, связанных с введением новых пошлин. Основываясь на торговых соглашениях, объявленных Трампом этим летом, Cox оценивает, что в этом году правительство США получит около 100 миллиардов долларов в виде пошлин на импортные автомобили, запчасти и материалы. По словам главного экономиста Cox Джонатана Смоука, это может добавить 5500 долларов к стоимости импортного автомобиля и 1000 долларов к стоимости автомобилей, собранных в США с импортными компонентами.

И новые автомобили, которые выйдут в 2026 году, уже начинают демонстрировать наценку, сказал Карлос Идальго, владелец двух магазинов Chrysler, Dodge, Jeep Ram и магазина Hyundai в Калифорнии.

