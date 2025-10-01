Tesla выпустила обновленную Model Y Performance в США: что внутри
Tesla официально выпустила обновленную Model Y Performance в США, принимая заказы по стартовой цене от 57 490 долларов до учета льгот. Новая версия имеет запас хода 496 км по данным EPA и разгон до 96 км/ч за 3,3 секунды.
Tesla официально выпустила и начала принимать заказы на обновленную Model Y Performance в США, стартовая цена которой составляет от 57 500 долларов США до учета льгот, пишет УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
В январе Tesla начала выпуск обновленной Model Y Performance, но, как это обычно бывает, не сразу выпустила топовую версию Performance.
О новой версии известно, потому что она была запущена в Европе месяц назад, но Tesla запускает ее в США только сейчас.
Главное, чего не было известно о Model Y Performance в США, это цена. Сейчас подтверждено, что ее стартовая цена составит от 57 490 долларов США до учета льгот.
Также не был известен предполагаемый запас хода, который, по данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), составляет 496 км.
Версия Performance разгоняется от 0 до 96 км/ч за 3,3 секунды.
Что касается дизайна, новая версия также получила небольшие изменения в передней и задней частях. Она оснащена гладкими 21-дюймовыми дисками Arachnid. Как всегда, версия Performance оснащена улучшенной подвеской с адаптивным демпфированием.
Model Y Performance также имеет больше аккумуляторных элементов высокой плотности, что позволяет быстрее заряжать, как Tesla ранее анонсировала во время презентации Model Y Performance в Европе.
В салоне наиболее значительные изменения коснулись сидений, которые теперь оснащены увеличенными боковыми подушками и удлинителями электроприводных подколенных подушек для дополнительного комфорта.
Налоговое управление США (IRS) разрешило физическим лицам получать заказы после окончания срока действия налогового вычета 30 сентября при условии наличия обязательного заказа и внесения депозита до окончания срока действия.
