Эксклюзив
06:00 • 34622 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 31877 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 25805 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 26373 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
1 октября, 05:00 • 41972 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 24629 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34361 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62710 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38702 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46592 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
публикации
Эксклюзивы
Tesla выпустила обновленную Model Y Performance в США: что внутри

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Tesla официально выпустила обновленную Model Y Performance в США, принимая заказы по стартовой цене от 57 490 долларов до учета льгот. Новая версия имеет запас хода 496 км по данным EPA и разгон до 96 км/ч за 3,3 секунды.

Tesla выпустила обновленную Model Y Performance в США: что внутри

Tesla официально выпустила и начала принимать заказы на обновленную Model Y Performance в США, стартовая цена которой составляет от 57 500 долларов США до учета льгот, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

В январе Tesla начала выпуск обновленной Model Y Performance, но, как это обычно бывает, не сразу выпустила топовую версию Performance.

О новой версии известно, потому что она была запущена в Европе месяц назад, но Tesla запускает ее в США только сейчас.

Главное, чего не было известно о Model Y Performance в США, это цена. Сейчас подтверждено, что ее стартовая цена составит от 57 490 долларов США до учета льгот.

Также не был известен предполагаемый запас хода, который, по данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), составляет 496 км.

Версия Performance разгоняется от 0 до 96 км/ч за 3,3 секунды.

Что касается дизайна, новая версия также получила небольшие изменения в передней и задней частях. Она оснащена гладкими 21-дюймовыми дисками Arachnid. Как всегда, версия Performance оснащена улучшенной подвеской с адаптивным демпфированием.

Model Y Performance также имеет больше аккумуляторных элементов высокой плотности, что позволяет быстрее заряжать, как Tesla ранее анонсировала во время презентации Model Y Performance в Европе.

В салоне наиболее значительные изменения коснулись сидений, которые теперь оснащены увеличенными боковыми подушками и удлинителями электроприводных подколенных подушек для дополнительного комфорта.

Налоговое управление США (IRS) разрешило физическим лицам получать заказы после окончания срока действия налогового вычета 30 сентября при условии наличия обязательного заказа и внесения депозита до окончания срока действия.

Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT30.09.25, 19:19 • 3308 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Соединённые Штаты