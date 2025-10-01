Tesla випустила оновлену Model Y Performance у США: що всередині
Київ • УНН
Tesla офіційно випустила оновлену Model Y Performance у США, приймаючи замовлення за стартовою ціною від 57 490 доларів до врахування пільг. Нова версія має запас ходу 496 км за даними EPA та розгін до 96 км/год за 3,3 секунди.
Tesla офіційно випустила та почала приймати замовлення на оновлену Model Y Performance у США, стартова ціна якої становить від 57 500 доларів США до врахування пільг, пише УНН з посиланням на Electrek.
Деталі
У січні Tesla розпочала випуск оновленої Model Y Performance, але, як це зазвичай буває, не одразу випустила топову версію Performance.
Про нову версію відомо, тому що її було запущено в Європі місяць тому, але Tesla запускає її в США лише зараз.
Головне, чого не було відомо про Model Y Performance у США, це ціна. Наразі підтверджено, що її стартова ціна становитиме від 57 490 доларів США до врахування пільг.
Також не був відомий передбачуваний запас ходу, який, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), становить 496 км.
Версія Performance розганяється від 0 до 96 км/год за 3,3 секунди.
Що стосується дизайну, нова версія також отримала невеликі зміни у передній та задній частинах. Вона оснащена гладкими 21-дюймовими дисками Arachnid. Як завжди, версія Performance оснащена покращеною підвіскою з адаптивним демпфуванням.
Model Y Performance також має більше акумуляторних елементів високої щільності, що дозволяє швидше заряджати, як Tesla раніше анонсувала під час презентації Model Y Performance у Європі.
У салоні найбільш значні зміни торкнулися сидінь, які тепер оснащені збільшеними бічними подушками та подовжувачами електроприводних подколінних подушок для додаткового комфорту.
Податкове управління США (IRS) дозволило фізичним особам отримувати замовлення після закінчення терміну дії податкового відрахування 30 вересня за умови наявності обов'язкового замовлення та внесення депозиту до закінчення терміну дії.
