Tesla випустила оновлену Model Y Performance у США: що всередині

$41.140.18
48.300.14
ukenru
10:38 • 902 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 2098 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
06:00 • 35620 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 32800 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 26498 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 42976 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 24821 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34502 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 62804 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38767 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.6м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер1 жовтня, 02:26 • 23289 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 22943 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico08:02 • 12803 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 18946 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 9718 перегляди
Публікації
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 1704 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 4476 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 35620 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 42976 перегляди
Осінній стіл: що приготувати з гарбуза, яблук та грушPhoto30 вересня, 13:38 • 6060 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Олексій Чернишов
Юлія Свириденко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Миколаївська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 9942 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 23072 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 20748 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 24549 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 34732 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Tesla Model Y
Bild
Brent
АК-74

Tesla випустила оновлену Model Y Performance у США: що всередині

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

Tesla офіційно випустила оновлену Model Y Performance у США, приймаючи замовлення за стартовою ціною від 57 490 доларів до врахування пільг. Нова версія має запас ходу 496 км за даними EPA та розгін до 96 км/год за 3,3 секунди.

Tesla випустила оновлену Model Y Performance у США: що всередині

Tesla офіційно випустила та почала приймати замовлення на оновлену Model Y Performance у США, стартова ціна якої становить від 57 500 доларів США до врахування пільг, пише УНН з посиланням на Electrek.

Деталі

У січні Tesla розпочала випуск оновленої Model Y Performance, але, як це зазвичай буває, не одразу випустила топову версію Performance.

Про нову версію відомо, тому що її було запущено в Європі місяць тому, але Tesla запускає її в США лише зараз.

Головне, чого не було відомо про Model Y Performance у США, це ціна. Наразі підтверджено, що її стартова ціна становитиме від 57 490 доларів США до врахування пільг.

Також не був відомий передбачуваний запас ходу, який, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), становить 496 км.

Версія Performance розганяється від 0 до 96 км/год за 3,3 секунди.

Що стосується дизайну, нова версія також отримала невеликі зміни у передній та задній частинах. Вона оснащена гладкими 21-дюймовими дисками Arachnid. Як завжди, версія Performance оснащена покращеною підвіскою з адаптивним демпфуванням.

Model Y Performance також має більше акумуляторних елементів високої щільності, що дозволяє швидше заряджати, як Tesla раніше анонсувала під час презентації Model Y Performance у Європі.

У салоні найбільш значні зміни торкнулися сидінь, які тепер оснащені збільшеними бічними подушками та подовжувачами електроприводних подколінних подушок для додаткового комфорту.

Податкове управління США (IRS) дозволило фізичним особам отримувати замовлення після закінчення терміну дії податкового відрахування 30 вересня за умови наявності обов'язкового замовлення та внесення депозиту до закінчення терміну дії.

З Tesla, xAI та X масово йдуть керівники через виснажливу роботу та політичні розбіжності з Маском – FT30.09.25, 19:19 • 3322 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Tesla Model Y
Tesla Inc
Сполучені Штати Америки