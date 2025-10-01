Продажі електрокарів у США зросли на 21% через податкові пільги, але майбутнє туманне

Автовиробники в США у минулому кварталі відзначили різке зростання продажів нових електромобілів, що дало імпульс розвитку галузі, попри невизначеність, що зберігається, пов'язану зі змінами в торговельній політиці президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Покупці поспішили скористатися федеральною податковою пільгою на електромобілі у 7500 доларів США, термін дії якого закінчився 30 вересня. Це призвело до збільшення продажів електромобілів на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року до рекордних 10% від загального обсягу поставок, згідно з оцінками дослідницької компанії Cox Automotive.

Ця динаміка спонукала Cox підвищити свій прогноз річного обсягу продажів з урахуванням сезонних коливань до 16,1 млн автомобілів після скромнішого перегляду в червні до 15,7 млн.

Автовиробники, які постраждали від змін у політиці у США, скорочують виробництво електромобілів та коригують свої плани, додаючи більше бензинових та гібридних моделей. Ця динаміка створила сприятливий ринок для електромобілів, оскільки виробники поспішили розпродати залишки, а зниження процентної ставки допомогло деяким покупцям позбутися побоювань, що зберігаються, з приводу доступності.

Як вказано, 2026-й стане першим за майже 15 років, коли федеральний уряд США не субсидуватиме купівлю нових електромобілів.

Більшість галузевих оглядачів прогнозують уповільнення продажів електромобілів у найближчі квартали, оскільки без федеральних стимулів вони, як і раніше, дорожчі за автомобілі з ДВС. У серпні середня ціна продажу електромобілів зросла приблизно на 9000 доларів, порівняно з цінами на звичайні моделі.

"Я не здивуюся, якщо продаж електромобілів у США впаде до 5%", - заявив у вівторок у Детройті генеральний директор Ford Motor Co. Джим Фарлі. Ринок електромобілів виявиться "набагато меншим, ніж ми припускали".

Деякі прихильники електромобілів сподівалися, що штати, включаючи Каліфорнію, втрутиться і замінять федеральні податкові пільги на електромобілі. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, демократ, розвіяв ці надії, заявивши 19 вересня, що його штат не замінятиме федеральну податкову пільгу на електромобілі в 7500 доларів.

За даними Cox, Model Y та 3 компанії Tesla Inc., Honda Prologue, Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5 та Ford Mustang Mach-e стали одними з найбільших бенефіціарів зростання продажів електромобілів за перші два місяці кварталу. Ford, General Motors Co., Toyota Motor Co. та Hyundai Motor Co. продовжили нарощувати загальну частку ринку в цей період, тоді як Stellantis NV, власник брендів Jeep, Ram, Dodge та Chrysler, пережив невелике зниження.

Деякі покупці побоюються підвищення цін на моделі 2026 року, на тлі того, як автовиробники прагнуть компенсувати частину витрат, пов'язаних із запровадженням нових мит. Грунтуючись на торгових угодах, оголошених Трампом цього літа, Cox оцінює, що цього року уряд США отримає близько 100 мільярдів доларів у вигляді мит на імпортні автомобілі, запчастини та матеріали. За словами головного економіста Cox Джонатана Смоука, це може додати 5500 доларів до вартості імпортного автомобіля та 1000 доларів до вартості автомобілів, зібраних у США з імпортними компонентами.

І нові автомобілі, що вийдуть у 2026 році, уже починають демонструвати націнку, сказав Карлос Ідальго, власник двох магазинів Chrysler, Dodge, Jeep Ram та магазину Hyundai в Каліфорнії.

