Продажі електрокарів у США зросли на 21% через податкові пільги, але майбутнє туманне

Ексклюзив
14:16 • 926 перегляди
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16255 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15953 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15884 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51141 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 39741 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30674 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48350 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16255 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51141 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Продажі електрокарів у США зросли на 21% через податкові пільги, але майбутнє туманне

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Продажі нових електромобілів у США зросли на 21% у минулому кварталі, досягнувши 10% від загального обсягу поставок, завдяки федеральній податковій пільзі в $7500. Однак, після закінчення терміну дії пільги очікується уповільнення продажів електромобілів.

Продажі електрокарів у США зросли на 21% через податкові пільги, але майбутнє туманне

Автовиробники в США у минулому кварталі відзначили різке зростання продажів нових електромобілів, що дало імпульс розвитку галузі, попри невизначеність, що зберігається, пов'язану зі змінами в торговельній політиці президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Покупці поспішили скористатися федеральною податковою пільгою на електромобілі у 7500 доларів США, термін дії якого закінчився 30 вересня. Це призвело до збільшення продажів електромобілів на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року до рекордних 10% від загального обсягу поставок, згідно з оцінками дослідницької компанії Cox Automotive.

Ця динаміка спонукала Cox підвищити свій прогноз річного обсягу продажів з урахуванням сезонних коливань до 16,1 млн автомобілів після скромнішого перегляду в червні до 15,7 млн.

Автовиробники, які постраждали від змін у політиці у США, скорочують виробництво електромобілів та коригують свої плани, додаючи більше бензинових та гібридних моделей. Ця динаміка створила сприятливий ринок для електромобілів, оскільки виробники поспішили розпродати залишки, а зниження процентної ставки допомогло деяким покупцям позбутися побоювань, що зберігаються, з приводу доступності.

Як вказано, 2026-й стане першим за майже 15 років, коли федеральний уряд США не субсидуватиме купівлю нових електромобілів.

Більшість галузевих оглядачів прогнозують уповільнення продажів електромобілів у найближчі квартали, оскільки без федеральних стимулів вони, як і раніше, дорожчі за автомобілі з ДВС. У серпні середня ціна продажу електромобілів зросла приблизно на 9000 доларів, порівняно з цінами на звичайні моделі.

"Я не здивуюся, якщо продаж електромобілів у США впаде до 5%", - заявив у вівторок у Детройті генеральний директор Ford Motor Co. Джим Фарлі. Ринок електромобілів виявиться "набагато меншим, ніж ми припускали".

Деякі прихильники електромобілів сподівалися, що штати, включаючи Каліфорнію, втрутиться і замінять федеральні податкові пільги на електромобілі. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, демократ, розвіяв ці надії, заявивши 19 вересня, що його штат не замінятиме федеральну податкову пільгу на електромобілі в 7500 доларів.

За даними Cox, Model Y та 3 компанії Tesla Inc., Honda Prologue, Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5 та Ford Mustang Mach-e стали одними з найбільших бенефіціарів зростання продажів електромобілів за перші два місяці кварталу. Ford, General Motors Co., Toyota Motor Co. та Hyundai Motor Co. продовжили нарощувати загальну частку ринку в цей період, тоді як Stellantis NV, власник брендів Jeep, Ram, Dodge та Chrysler, пережив невелике зниження.

Деякі покупці побоюються підвищення цін на моделі 2026 року, на тлі того, як автовиробники прагнуть компенсувати частину витрат, пов'язаних із запровадженням нових мит. Грунтуючись на торгових угодах, оголошених Трампом цього літа, Cox оцінює, що цього року уряд США отримає близько 100 мільярдів доларів у вигляді мит на імпортні автомобілі, запчастини та матеріали. За словами головного економіста Cox Джонатана Смоука, це може додати 5500 доларів до вартості імпортного автомобіля та 1000 доларів до вартості автомобілів, зібраних у США з імпортними компонентами.

І нові автомобілі, що вийдуть у 2026 році, уже починають демонструвати націнку, сказав Карлос Ідальго, власник двох магазинів Chrysler, Dodge, Jeep Ram та магазину Hyundai в Каліфорнії. 

Tesla випустила оновлену Model Y Performance у США: що всередині

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Електроенергія
General Motors
Tesla Model Y
Tesla Inc
Ґевін Ньюсом
Hyundai
Toyota
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки