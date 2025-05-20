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Слушание о досрочном освобождении братьев Менендес, осужденных за убийство родителей, состоится в августе

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Слушание об условно-досрочном освобождении Лайла и Эрика Менендесов перенесено на август. Судья сократил срок заключения, позволив им подать прошение об освобождении.

Слушание о досрочном освобождении братьев Менендес, осужденных за убийство родителей, состоится в августе

Слушание об условно-досрочном освобождении братьев Менендес перенесено на август. На прошлой неделе судья уменьшил сроки наказания двум братьям, Лайлу и Эрику, которые были признаны виновными в убийстве своих родителей и приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. После нового поворота в рассмотрении дела, братья Менендес будут иметь право на условно-досрочное освобождение после 35 лет заключения. 

Передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По данным властей Калифорнии, слушание дела об условно-досрочном освобождении братьев Менендес перенесено на август.

Слушания по условно-досрочному освобождению Лайла и Эрика Менендеса запланированы на 21 и 22 августа.

- сообщил Fox News Digital представитель Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации.

Ранее в мае офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заявил, что слушание по помилованию братьев будет преобразовано в слушание по условно-досрочному освобождению.

Комиссия по условно-досрочному освобождению может рекомендовать, губернатор Ньюсом все еще может одобрить или отклонить это решение.

Ранее в этом месяце судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Майкл Джесик повторно приговорил двух братьев к 50 годам лишения свободы или пожизненному заключению, что предоставит им право на условно-досрочное освобождение.

Контекст

Дело снова оказалось в центре внимания в сентябре прошлого года благодаря сериалу "Монстры", транслировавшемуся на Netflix. 20 августа 1989 года Лайл и Эрик Менендезы, два брата в возрасте 21 и 18 лет соответственно, застрелили своих родителей, Хосе и Китти Менендез, когда те удобно сидели в гостиной их дома в Беверли-Хиллз.

Братья были окончательно признаны виновными в 1996 году и приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Во вторник 13 мая 2025 года в деле произошел серьезный поворот: калифорнийский судья Майкл Джесик сократил срок заключения братьев, позволив им подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Напомним

Прокурор Лос-Анджелеса рекомендовал пересмотреть приговор братьям Менендесам, осужденным за убийство родителей в 1989 году. Появились новые доказательства о сексуальном насилии со стороны их отца.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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