Брати Менендеси на крок ближче до виходу на волю. Їхня справа сколихнула США і стала основою серіалу Netflix

Два брати - Ерік і Лайл Менендеси, - засуджені за вбивство своїх батьків у справі, яка вразила Америку понад три десятиліття тому, на крок ближче до умовно-дострокового звільнення, пише УНН з посиланням на BBC.

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Окружний прокурор округу Лос-Анджелес рекомендував судді повторно винести вирок Еріку і Лайлу Менендесам, оскільки нові докази заслуговують на перегляд.

Вбивства Кітті та Хосе Менендесів у їхньому особняку в Беверлі-Гіллз у 1989 році хвилювали США протягом багатьох років, нещодавно надихнувши на створення популярного серіалу Netflix.

Щоб брати здобули свободу, суддя має погодитися з рекомендацією, а потім комісія з умовно-дострокового звільнення має схвалити їхнє звільнення.

Ерік Менендес, 53 роки, і Лайл Менендес, 56 років, нині відбувають довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення в Каліфорнії.

Справа була зосереджена на мотиві їхніх вбивств, під час яких у їхніх батьків вистрілили 13 разів, коли ті дивилися телевізор.

"Я вважаю, що брати зазнавали колосальної кількості порушень у своєму будинку та домагань", - заявив у четвер головний прокурор округу Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Він додав, що хоча немає виправдання вбивству, "я вважаю, що вони заплатили свій борг суспільству".

Під час їхніх кримінальних процесів у 1990-х роках прокурори зображували братів як багатих дітей, які методично планували вбивства, щоб отримати доступ до статків своїх батьків.

Але їхні адвокати стверджували, що брати стали жертвами багатьох років емоційного, фізичного та сексуального насильства та діяли лише з міркувань самооборони.

Заява Гаскона, який веде складну битву за переобрання, послідувала за новими доказами у справі, що стосуються заяв про сексуальне насильство.

Одним із нових доказів став лист Еріка Менендеса іншому члену сім'ї, який, мабуть, датується 1988 роком і в якому детально описується передбачуване насильство з боку його батька Хосе.

Інші докази були отримані від тоді ще неповнолітнього учасника пуерториканського бойз-бенду 1980-х Menudo. Учасник групи заявив, що Хосе Менендес, який на той час працював керівником звукозаписної компанії RCA, накачав його наркотиками та зґвалтував під час візиту до будинку Менендесів.

Справа почалася 20 серпня 1989 року, коли брати - тоді їм було 18 та 21 рік - зателефонували до поліції та повідомили, що знайшли тіла своїх батьків після повернення додому.

Гаскон сказав, що його офіс планує подати до суду в п'ятницю рекомендацію про перегляд вироку. Вона міститиме подробиці та докази, що підтверджують необхідність пом'якшення вироку.

Слухання буде призначено у найближчі 30-45 днів, на якому суддя вислухає аргументи про їхнє звільнення. Брати також можуть бути присутніми.

Якщо комісія з умовно-дострокового звільнення схвалить їхнє звільнення, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом все ще може відхилити його.

Брати Менендес подали клопотання у травні 2023 року, у якому докладно виклали нові докази у їхній справі та попросили скасувати їхні обвинувальні вироки.

Кім Кардаш'ян подякувала Гаскону за "виправлення значної несправедливості" у своїх сторіз в Instagram у четвер.

Вона сказала, що ця справа "наголошує на важливості оскарження рішень та пошуку істини".

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