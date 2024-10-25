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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Братья Менендесы на шаг ближе к выходу на свободу. Их дело всколыхнуло США и стало основой сериала Netflix

Братья Менендесы на шаг ближе к выходу на свободу. Их дело всколыхнуло США и стало основой сериала Netflix

Киев  •  УНН

15:03 • 969 просмотра

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Прокурор Лос-Анджелеса рекомендовал пересмотреть приговор братьям Менендесам, осужденным за убийство родителей в 1989 году. Появились новые доказательства о сексуальном насилии со стороны их отца.

Два брата - Эрик и Лайл Менендесы, - осужденные за убийство своих родителей по делу, которое поразило Америку более трех десятилетий назад, на шаг ближе к условно-досрочному освобождению, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес рекомендовал судье повторно вынести приговор Эрику и Лайлу Менендесам, поскольку новые доказательства заслуживают пересмотра.

Убийства Китти и Хосе Менендесов в их особняке в Беверли-Хиллз в 1989 году волновали США в течение многих лет, недавно вдохновив на создание популярного сериала Netflix.

Чтобы братья получили свободу, судья должен согласиться с рекомендацией, а затем комиссия по условно-досрочному освобождению должна одобрить их освобождение.

Эрик Менендес, 53 года, и Лайл Менендес, 56 лет, в настоящее время отбывают пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения в Калифорнии.

Дело было сосредоточено на мотиве их убийств, во время которых в их родителей выстрелили 13 раз, когда те смотрели телевизор.

"Я считаю, что братья подвергались колоссальному количеству нарушений в своем доме и домогательств", - заявил в четверг главный прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Он добавил, что хотя нет оправдания убийству, "я считаю, что они заплатили свой долг обществу".

Во время их уголовных процессов в 1990-х годах прокуроры изображали братьев как богатых детей, которые методично планировали убийства, чтобы получить доступ к состоянию своих родителей.

Но их адвокаты утверждали, что братья стали жертвами многих лет эмоционального, физического и сексуального насилия и действовали только из соображений самообороны.

Заявление Гаскона, который ведет сложную битву за переизбрание, последовало за новыми доказательствами по делу, касающимися заявлений о сексуальном насилии.

Одним из новых доказательств стало письмо Эрика Менендеса другому члену семьи, которое, по-видимому, датируется 1988 годом и в котором подробно описывается предполагаемое насилие со стороны его отца Хосе.

Другие доказательства были получены от тогда еще несовершеннолетнего участника пуэрториканского бойз-бэнда 1980-х Menudo. Участник группы заявил, что Хосе Менендес, который в то время работал руководителем звукозаписывающей компании RCA, накачал его наркотиками и изнасиловал во время визита в дом Менендесов.

Дело началось 20 августа 1989 года, когда братья - тогда им было 18 и 21 год - позвонили в полицию и сообщили, что нашли тела своих родителей после возвращения домой.

Гаскон сказал, что его офис планирует подать в суд в пятницу рекомендацию о пересмотре приговора. Она будет содержать подробности и доказательства, подтверждающие необходимость смягчения приговора.

Слушание будет назначено в ближайшие 30-45 дней, на котором судья выслушает аргументы об их освобождении. Братья также могут присутствовать.

Если комиссия по условно-досрочному освобождению одобрит их освобождение, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом все еще может отклонить его.

Братья Менендес подали ходатайство в мае 2023 года, в котором подробно изложили новые доказательства по их делу и попросили отменить их обвинительные приговоры.

Ким Кардашьян поблагодарила Гаскона за "исправление значительной несправедливости" в своих сториc в Instagram в четверг.

Она сказала, что это дело "подчеркивает важность обжалования решений и поиска истины".

Гибель Галины Хатчинс: в США начался суд над актером Алеком Болдуином11 июля 2024, 08:08 • 17335 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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