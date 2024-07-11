В Санта-Фе, столице американского штата Нью-Мексико, начался судебный процесс с участием коллегии присяжных над актером Алеком Болдуином, которого обвиняют в непредумышленном убийстве кинооператора украинского происхождения Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (Rust) осенью 2021 года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В первый день стороны обвинения и защиты нарисовали совершенно противоположные картины событий, которые привели к смерти Хатчинс, пишет издание.

В случае признания виновным Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения.

Во вступительном слове защита представила Болдуина как актера, выполняющего свою работу и доверившегося команде, которой было поручено обеспечить безопасность оружия.

Обвинители же утверждали, что он грубо пренебрегал техникой безопасности на съемочной площадке фильма с небольшим бюджетом и неопытным актерским составом.

Прокурор Эрлинда Джонсон заявила в присяжным, что это дело - "простое и прямолинейное".

По ее словам, Болдуин на съемках "играл с револьвером" и "нарушил правила безопасного обращения с огнестрельным оружием".

Однако команда защиты утверждала, что на съемочной площадке к огнестрельному оружию относятся по-другому, - у каждого члена команды есть своя роль и обязанности, в том числе и в вопросах безопасности и обращения с ним.

"Он просто действовал так, как это делали многие поколения, и именно техника безопасности подвела их всех, - сказал адвокат Болдуина Алекс Спиро. - Алек Болдуин не совершил никакого преступления".

Члены съемочной группы, отвечающие за безопасность, включая пиротехника фильма Ханну Гутьеррес-Рид и Дэвида Холлса, помощника режиссера и координатора по безопасности, не справились со своей работой, утверждал он.

Холлс признал себя виновным в небезопасном обращении с огнестрельным оружием, а Гутьеррес-Рид в начале этого года была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Болдуин не признает себя виновным и утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера перед выстрелом, а только взвел курок.

И, как отмечает издание, ключевым вопросом в ходе судебного разбирательства станет утверждение Болдуина о том, что он не нажимал на спусковой крючок, когда револьвер в его руках выстрелил.

Прокуроры с самого начала подвергли это утверждение сомнению и заявили, что ФБР проводила масштабные тесты, и оружие "работало совершенно нормально, как и было задумано".

Авокаты Болдуина отметили, что во время одного из испытаний агенты сломали некоторые компоненты оружия, что не позволило использовать его для дальнейшего анализа в рамках защиты.

В дальнейшем на процессе, как ожидается, выступят несколько свидетелей, также присяжным покажут аудио- и видеозаписи со съемочной площадки, сделанные в том числе в день убийства Галины Хатчинс.

Дополнение

42-летняя Галина Хатчинс была застрелена из пистолета, который Болдуин использовал во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина", снимавшегося в Нью-Мексико. В результате инцидента был также был ранен режиссер Джоэл Соуза.