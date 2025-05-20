Слухання щодо дострокового звільнення братів Менендес, засуджених за вбивство батьків, відбудуться у серпні

Слухання про умовно-дострокове звільнення братів Менендес перенесено на серпень. На минулому тижні суддя зменшив терміни покарання двом братам, Лайлу та Еріку, які були визнані винними у вбивстві своїх батьків та засуджені до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення. Після нового повороту у розгляді справи, брати Менендес матимуть право на умовно-дострокове звільнення після 35 років ув'язнення.

Передає УНН із посиланням на Fox News.

Деталі

За даними влади Каліфорнії, слухання справи про умовно-дострокове звільнення братів Менендес перенесено на серпень.

Слухання щодо умовно-дострокового звільнення Лайла та Еріка Менендеса заплановані на 21 та 22 серпня. - повідомив Fox News Digital речник Каліфорнійського департаменту виправних установ та реабілітації.

Раніше у травні офіс губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома заявив, що слухання щодо помилування братів буде перетворено на слухання щодо умовно-дострокового звільнення.

Комісія з умовно-дострокового звільнення може рекомендувати, губернатор Ньюсом все ще може схвалити або відхилити це рішення.

Раніше цього місяця суддя Верховного суду округу Лос-Анджелес Майкл Джесік повторно засудив двох братів до 50 років позбавлення волі або довічного ув'язнення, що надасть їм право на умовно-дострокове звільнення.

Контекст

Справа знову опинилася в центрі уваги у вересні минулого року завдяки серіалу "Монстри", що транслювався на Netflix. 20 серпня 1989 року Лайл та Ерік Менендези, два брати у віці 21 та 18 років відповідно, застрелили своїх батьків, Хосе та Кітті Менендез, коли ті зручно сиділи у вітальні їхнього будинку в Беверлі-Хіллз.

Брати були остаточно визнані винними в 1996 році і засуджені до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

У вівторок 13 травня 2025 року у справі стався серйозний поворот: каліфорнійський суддя Майкл Джесік скоротив термін ув'язнення братів, дозволивши їм подати прохання про умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо

Прокурор Лос-Анджелеса рекомендував переглянути вирок братам Менендесам, засудженим за вбивство батьків у 1989 році. З'явилися нові докази про сексуальне насильство з боку їхнього батька.