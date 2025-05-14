Суддя повторно виніс вирок братам Менендесам: це дало їм право на умовно-дострокове

Суддя з Лос-Анджелеса у США скоротив термін покарання Еріку та Лайлу Менендесам, які відбувають довічне ув'язнення за вбивства своїх батьків у особняку в Беверлі-Гіллз у 1989 році, що дало їм право на умовно-дострокове звільнення, пише УНН з посиланням на BBC.

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Суддя Майкл Джесік повторно виніс вирок братам від 50 років до довічного. Рішення про їхнє можливе звільнення має бути ухвалене державною комісією з умовно-дострокового звільнення, яка проведе слухання у справі наступного місяця.

Окружний прокурор люто виступав проти м'якшого вироку, заявивши, що братів не було реабілітовано. Менендеси стверджували, що вбили Кітті та Хосе Менендесів з метою самооборони після багатьох років сексуального насильства.

Справа, за якою були написані книги та зняті документальні фільми, як і раніше, розділяє багатьох американців.

Після того, як суддя погодився повторно винести вирок у вівторок вдень, брати виступили з емоційною заявою в суді.

Вони розповіли похмурі подробиці жорстоких вбивств та свого рішення перезарядити рушниці та продовжувати стріляти у батьків впритул у вітальні свого будинку. На той момент братам та сестрам було 18 та 21 рік.

"Мені довелося перестати бути егоїстичним і незрілим, щоб по-справжньому зрозуміти, що пережили мої батьки в ті останні хвилини", - сказав Ерік Менендес, 54 роки.

Він описав "шок, збентеження і зраду", які вони, мабуть, відчували, бачачи, як їхні сини тримають зброю і відкривають вогонь.

Обидва вибачилися за свої дії та розповіли про свої сподівання на роботу з жертвами сексуального насильства та допомогу ув'язненим, якщо їм дадуть другий шанс на волі.

Голос Лайла Менендеса, 57 років, надломився, коли він розповів про вплив його "незбагненних" дій на їхніх родичів.

"Я збрехав вам і виставив вас на загальне приниження", - сказав він своїй сім'ї.

Окружний прокурор округу Лос-Анджелес Натан Гогман сказав, що рішення про повторне засудження цієї пари було "монументальним" і мало "значні наслідки для сімей, залучених до цього".

Більшість слухань була зосереджена на тому, чим займалися брати у в'язниці протягом останніх 30 років.

Члени сім'ї та ті, хто працював з ними у в'язниці, докладно розповіли про освітні курси, які вони пройшли, та програми, які вони створили для покращення життя ув'язнених, включаючи ініціативу хоспісу для літніх та хворих.

Суддя Джесік назвав роботу братів у в'язниці "чудовою", але зазначив, що їхні вироки 1996 року до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення були виправдані на той момент.

Він сказав, що відповідно до керівних принципів вони мають право на повторне покарання, ухваливши новий вирок від 50 років до довічного ув'язнення. Брати перебувають під вартою з 1990 року.

Брати Менендеси на крок ближче до виходу на волю. Їхня справа сколихнула США і стала основою серіалу Netflix