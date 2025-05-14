Судья повторно вынес приговор братьям Менендесам: это дало им право на условно-досрочное

Судья из Лос-Анджелеса в США сократил срок наказания Эрику и Лайлу Менендесам, отбывающим пожизненное заключение за убийства своих родителей в особняке в Беверли-Хиллз в 1989 году, что дало им право на условно-досрочное освобождение, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Судья Майкл Джессик повторно вынес приговор братьям от 50 лет до пожизненного. Решение об их возможном освобождении должно быть принято государственной комиссией по условно-досрочному освобождению, которая проведет слушание по делу в следующем месяце.

Окружной прокурор яростно выступал против более мягкого приговора, заявив, что братья не были реабилитированы. Менендесы утверждали, что убили Китти и Хосе Менендесов с целью самообороны после многих лет сексуального насилия.

Дело, по которому были написаны книги и сняты документальные фильмы, по-прежнему разделяет многих американцев.

После того, как судья согласился повторно вынести приговор во вторник днем, братья выступили с эмоциональным заявлением в суде.

Они рассказали мрачные подробности жестоких убийств и своего решения перезарядить ружья и продолжать стрелять в родителей в упор в гостиной своего дома. На тот момент братьям и сестрам было 18 и 21 год.

"Мне пришлось перестать быть эгоистичным и незрелым, чтобы по-настоящему понять, что пережили мои родители в те последние минуты", - сказал Эрик Менендес, 54 года.

Он описал "шок, замешательство и предательство", которые они, должно быть, чувствовали, видя, как их сыновья держат оружие и открывают огонь.

Оба извинились за свои действия и рассказали о своих надеждах на работу с жертвами сексуального насилия и помощь заключенным, если им дадут второй шанс на свободе.

Голос Лайла Менендеса, 57 лет, надломился, когда он рассказал о влиянии его "непостижимых" действий на их родственников.

"Я солгал вам и выставил вас на всеобщее унижение", - сказал он своей семье.

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман сказал, что решение о повторном осуждении этой пары было "монументальным" и имело "значительные последствия для семей, вовлеченных в это".

Большинство слушаний было сосредоточено на том, чем занимались братья в тюрьме в течение последних 30 лет.

Члены семьи и те, кто работал с ними в тюрьме, подробно рассказали об образовательных курсах, которые они прошли, и программах, которые они создали для улучшения жизни заключенных, включая инициативу хосписа для пожилых и больных.

Судья Джессик назвал работу братьев в тюрьме "замечательной", но отметил, что их приговоры 1996 года к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение были оправданы на тот момент.

Он сказал, что в соответствии с руководящими принципами они имеют право на повторное наказание, вынеся новый приговор от 50 лет до пожизненного заключения. Братья находятся под стражей с 1990 года.

Братья Менендесы на шаг ближе к выходу на свободу. Их дело всколыхнуло США и стало основой сериала Netflix