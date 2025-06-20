Трампу пока разрешили использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп может продолжать использовать войска Национальной гвардии для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе, постановил федеральный апелляционный суд, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В пользу Белого дома коллегия из трех судей в Сан-Франциско заявила, что администрация Трампа может продолжать использовать войска Национальной гвардии Калифорнии для реагирования на протесты. По сути, это не меняет ситуацию на местах в Лос-Анджелесе, где федеральное правительство уже более недели размещает армию.

Трамп приветствовал это решение как "большую победу", заявив в посте Truth Social, что вызов Национальной гвардии является "основной властью" президента.

Судьи апелляционного суда заявили, что Трамп, вероятно, действовал законно, когда федерализовал Национальную гвардию, но они возразили против аргументов, выдвинутых юристами Министерства юстиции, о том, что его решение не может быть пересмотрено судами.

"Мы приходим к выводу, что президент, скорее всего, законно воспользовался своими законными полномочиями", - заявил апелляционный суд в единогласном постановлении в четверг вечером.

Судьи также подчеркнули, что решение ограничивается вопросом о том, было ли разрешено Трампу призывать к развертыванию, но не затрагивает "характер деятельности, в которой может участвовать федерализированная Национальная гвардия".

Администрация Трампа утверждала, что президент имеет право в одностороннем порядке федерализовать войска Национальной гвардии, когда он определяет, что происходит восстание или вторжение, требующее военного вмешательства. И президентам разрешено вызывать войска штата, когда "регулярные силы" не способны обеспечить соблюдение федерального закона. Юристы штата, в свою очередь, заявили, что "ужасно", что юристы Министерства юстиции заявили, что действия президента не могут быть пересмотрены судами, и утверждают, что развертывание создает опасный прецедент.

"Суд справедливо отклонил утверждения Трампа о том, что он может делать с Национальной гвардией все, что захочет, и не должен объясняться перед судом, - сказал в свою очередь губернатор Калифорнии демократ Гевин Ньюсом в своем заявлении. - Президент не король и не стоит выше закона. Мы будем настаивать на своем иске против авторитарного использования президентом Трампом американских солдат против граждан".

Решение, принятое в четверг, не является окончательным по этому вопросу и, вероятнее всего, будет немедленно обжаловано. Калифорния может обжаловать это решение в Верховном суде США или в большей коллегии в том же апелляционном суде. Суд низшей инстанции, который приказал федеральному правительству вернуть контроль над войсками штата, также проведет слушания в пятницу.

Дополнение

Калифорния и администрация Трампа спорят о реакции федерального правительства на протесты, включая развертывание тысяч солдат Национальной гвардии штата и сотен морских пехотинцев.

Трамп издал прокламацию, разрешающую развертывание Нацгвардии, 7 июня и заявил, что протесты в городе против его инициативы по депортации являются формой "восстания" против власти федерального правительства. В судебных документах юристы администрации сослались на сообщения о насилии и угрозах в отношении федеральной собственности и сотрудников, осуществляющих иммиграционное правоприменение.

Калифорния и ее губернатор-демократ Гевин Ньюсом раскритиковали развертывание Трампа как "захват власти" и ненужное вмешательство в работу местных чиновников по поддержанию порядка во время протестов.