Трампу поки що дозволили використовувати Нацгвардію в Лос-Анджелесі

Президент США Дональд Трамп може продовжувати використовувати війська Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі, ухвалив федеральний апеляційний суд, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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На користь Білого дому колегія з трьох суддів у Сан-Франциско заявила, що адміністрація Трампа може продовжувати використовувати війська Національної гвардії Каліфорнії для реагування на протести. По суті, це не змінює ситуацію на місцях у Лос-Анджелесі, де федеральний уряд уже понад тиждень розміщує армію.

Трамп привітав це рішення як "велику перемогу", заявивши в посту Truth Social, що виклик Національної гвардії є "основною владою" президента.

Судді апеляційного суду заявили, що Трамп, імовірно, діяв законно, коли федералізував Національну гвардію, але вони заперечили проти аргументів, висунутих юристами Міністерства юстиції, про те, що його рішення не може бути переглянуте судами.

"Ми приходимо до висновку, що президент, швидше за все, законно скористався своїми законними повноваженнями", - заявив апеляційний суд у одностайній ухвалі в четвер увечері.

Судді також наголосили, що рішення обмежується питанням про те, чи було дозволено Трампу закликати до розгортання, але не торкається "характеру діяльності, у якій може брати участь федералізована Національна гвардія".

Адміністрація Трампа стверджувала, що президент має право в односторонньому порядку федералізувати війська Національної гвардії, коли він визначає, що відбувається повстання або вторгнення, що потребує військового втручання. І президентам дозволено викликати війська штату, коли "регулярні сили" не здатні забезпечити дотримання федерального закону. Юристи штату, своєю чергою, заявили, що "жахливо" те, що юристи Міністерства юстиції заявили, що дії президента не можуть бути переглянуті судами, і стверджують, що розгортання створює небезпечний прецедент.

"Суд справедливо відхилив твердження Трампа про те, що він може робити з Національною гвардією все, що захоче, і не повинен пояснюватися перед судом, - сказав своєю чергою губернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсом у своїй заяві. - Президент не король і не стоїть вище за закон. Ми наполягатимемо на своєму позові проти авторитарного використання президентом Трампом американських солдатів проти громадян".

Рішення, ухвалене у четвер, не є остаточним з цього питання і, найімовірніше, буде негайно оскаржене. Каліфорнія може оскаржити це рішення у Верховному суді США або у більшій колегії у тому самому апеляційному суді. Суд нижчої інстанції, який наказав федеральному уряду повернути контроль над військами штату, також проведе слухання у п'ятницю.

Доповнення

Каліфорнія та адміністрація Трампа сперечаються про реакцію федерального уряду на протести, включаючи розгортання тисяч солдатів Національної гвардії штату та сотень морських піхотинців.

Трамп видав прокламацію, що дозволяє розгортання Нацгвардії, 7 червня і заявив, що протести в місті проти його ініціативи з депортації є формою "повстання" проти влади федерального уряду. У судових документах юристи адміністрації послалися на повідомлення про насильство та погрози щодо федеральної власності та співробітників, які здійснюють імміграційне правозастосування.

Каліфорнія та її губернатор-демократ Гевін Ньюсом розкритикували розгортання Трампа як "захоплення влади" та непотрібне втручання у роботу місцевих чиновників щодо підтримання порядку під час протестів.