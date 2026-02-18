В США спасли шестерых лыжников из ловушки после лавины, девять пропали без вести
Киев • УНН
В горах Сьерра-Невада в Калифорнии шесть лыжников были спасены после схода лавины, девять считаются пропавшими без вести. Спасенные получили травмы, двое госпитализированы.
В США шесть лыжников, оказавшихся в ловушке после схода лавины в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, в среду были спасены, девять лыжников считаются пропавшими без вести, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Выжившие укрылись во временном убежище, частично построенном из брезентовых листов, и общались со спасателями с помощью радиомаяков и текстовых сообщений.
Спасенные получили травмы различной степени тяжести, двое были доставлены в больницу для лечения.
Офис шерифа пересмотрел количество людей в группе с 16 до 15.
Представитель офиса шерифа округа Невада, капитан Рассел Грин, отказался сообщить, сколько из лыжных гидов и сколько их клиентов считаются пропавшими без вести.
"Если все девять пропавших лыжников погибнут, этот инцидент войдет в число самых смертоносных отдельных лавин, зарегистрированных в Соединенных Штатах", - пишет издание. Центр информации о лавинах Колорадо зафиксировал шесть смертельных случаев в результате схода лавин в США в этом сезоне.
По данным центра, за последнее десятилетие в США в среднем каждую зиму лавины уносили 27 жизней.
Во вторник на большей части северной Калифорнии действовало предупреждение о зимнем шторме, прогнозировался сильный снегопад в высокогорных районах Сьерра-Невады.
Согласно заявлению шерифа, погодные условия на склонах горных районов Сьерра-Невады оставались опасными, и ожидалась дальнейшая лавинная активность в течение вторника и в среду.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был проинформирован о лавине, и власти штата "координируют общие поисково-спасательные работы" совместно с местными группами экстренной помощи, говорится в сообщении его офиса в X.
В США из-за схода лавины пропали 10 лыжников, еще шестерых пытаются спасти18.02.26, 08:56 • 3766 просмотров