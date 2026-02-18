$43.260.09
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
14:25 • 7064 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
12:34 • 14757 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
10:59 • 15551 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 14439 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 19254 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 22581 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16737 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17571 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 26422 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 14757 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46 • 53708 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03 • 68759 перегляди
У США врятували шістьох лижників з пастки після лавини, дев'ять зникли безвісти

Київ • УНН

 • 976 перегляди

В горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії шість лижників були врятовані після сходження лавини, дев'ять вважаються зниклими безвісти. Врятовані отримали травми, двоє госпіталізовані.

У США врятували шістьох лижників з пастки після лавини, дев'ять зникли безвісти

У США шість лижників, які опинилися в пастці після сходження лавини в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії, у середу були врятовані, дев'ять лижників вважаються зниклими безвісти, повідомила влада, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ті, хто вижив, сховалися в тимчасовому притулку, частково побудованому з брезентових листів, і спілкувалися з рятувальниками за допомогою радіомаяків та текстових повідомлень.

Врятовані отримали травми різного ступеня тяжкості, двох було доставлено до лікарні для лікування.

Офіс шерифа переглянув кількість людей у ​​групі з 16 до 15.

Речник офісу шерифа округу Невада, капітан Рассел Грін, відмовився повідомити, скільки з лижних гідів і скільки їхніх клієнтів вважаються зниклими безвісти.

"Якщо всі дев'ять зниклих лижників загинуть, цей інцидент увійде до найбільш смертоносних окремих лавин, зареєстрованих у Сполучених Штатах", пише видання. Центр інформації про лавини Колорадо зафіксував шість смертельних випадків внаслідок сходження лавин у США цього сезону.

За даними центру, за останнє десятиліття в США в середньому кожну зиму лавини забирали 27 життів.

У вівторок на більшій частині північної Каліфорнії діяло попередження про зимовий шторм, прогнозувався сильний снігопад у високогірних районах Сьєрра-Невади.

Згідно з заявою шерифа, погодні умови на схилах гірських районів Сьєрра-Невади залишалися небезпечними, і очікувалася подальша лавинна активність протягом вівторка та в середу.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом був проінформований про лавину, і влада штату "координує загальні пошуково-рятувальні роботи" спільно з місцевими групами екстреної допомоги, йдеться у повідомленні його офісу у X.

Юлія Шрамко

СвітПогода та довкілля
Ураган в США
Ґевін Ньюсом
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки