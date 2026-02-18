У США врятували шістьох лижників з пастки після лавини, дев'ять зникли безвісти
В горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії шість лижників були врятовані після сходження лавини, дев'ять вважаються зниклими безвісти. Врятовані отримали травми, двоє госпіталізовані.
У США шість лижників, які опинилися в пастці після сходження лавини в горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії, у середу були врятовані, дев'ять лижників вважаються зниклими безвісти, повідомила влада, пише УНН з посиланням на Reuters.
Ті, хто вижив, сховалися в тимчасовому притулку, частково побудованому з брезентових листів, і спілкувалися з рятувальниками за допомогою радіомаяків та текстових повідомлень.
Врятовані отримали травми різного ступеня тяжкості, двох було доставлено до лікарні для лікування.
Офіс шерифа переглянув кількість людей у групі з 16 до 15.
Речник офісу шерифа округу Невада, капітан Рассел Грін, відмовився повідомити, скільки з лижних гідів і скільки їхніх клієнтів вважаються зниклими безвісти.
"Якщо всі дев'ять зниклих лижників загинуть, цей інцидент увійде до найбільш смертоносних окремих лавин, зареєстрованих у Сполучених Штатах", пише видання. Центр інформації про лавини Колорадо зафіксував шість смертельних випадків внаслідок сходження лавин у США цього сезону.
За даними центру, за останнє десятиліття в США в середньому кожну зиму лавини забирали 27 життів.
У вівторок на більшій частині північної Каліфорнії діяло попередження про зимовий шторм, прогнозувався сильний снігопад у високогірних районах Сьєрра-Невади.
Згідно з заявою шерифа, погодні умови на схилах гірських районів Сьєрра-Невади залишалися небезпечними, і очікувалася подальша лавинна активність протягом вівторка та в середу.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом був проінформований про лавину, і влада штату "координує загальні пошуково-рятувальні роботи" спільно з місцевими групами екстреної допомоги, йдеться у повідомленні його офісу у X.
