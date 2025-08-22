В США одному из братьев Менендес отказали в досрочном освобождении

В США комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии отказала в условно-досрочном освобождении Эрику Менендесу, который вместе со своим братом Лайлом был осужден за убийство родителей в 1989 году, что нанесло сокрушительный удар по многолетней борьбе братьев за освобождение, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Это решение не сулит ничего хорошего Лайлу Менендесу, дело которого комиссия по условно-досрочному освобождению рассмотрит в пятницу", - отмечает издание.

Несмотря на решение комиссии, Эрик Менендес все еще надеется выйти на свободу. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом имеет редкое право отменять решения об условно-досрочном освобождении, и братья отдельно добиваются помилования и нового судебного разбирательства, пишет издание.

Решение было вынесено в четверг после исключительно длительного 10-часового виртуального слушания, во время которого были заслушаны заявления представителей окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, Эрика Менендеса и около десятка поддерживающих его родственников Менендесов, которые также считаются жертвами преступления братьев.

В конечном итоге, комиссия постановила, что Эрик продолжает "представлять неоправданный риск для общественной безопасности" в случае освобождения, перечислив его подростковое криминальное прошлое, жестокость убийств и "серьезные нарушения" тюремных правил, включая хранение контрабандных мобильных телефонов, сообщил комиссар по условно-досрочному освобождению. Через три года он может снова получить право просить условно-досрочное освобождение.

Бартон сказал, что был поражен уровнем поддержки Эрика со стороны родственников, но их заявления не перевесили других серьезных факторов в деле Эрика.

"Две вещи могут быть правдой. Они могут любить и прощать тебя, и все равно тебя могут признать непригодным для условно-досрочного освобождения", - сказал Бартон Эрику, объявляя решение.

Тяжесть преступления Эрика "не является основной причиной отказа", сказал Бартон, добавив: "Это все еще ваше поведение в тюрьме".

Решение комиссии по условно-досрочному освобождению не является окончательным; оно может пройти внутреннее рассмотрение в течение 120 дней. После этого Ньюсом имеет 30 дней, чтобы утвердить или отменить решение, если он того пожелает.

Братья получили право на освобождение после того, как в мае судья пересмотрел их приговор, что стало убедительной победой для Менендесов и их семьи, долгое время боровшейся за отмену первоначального приговора к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Хотя Эрик и Лайл Менендес неразрывно связаны в глазах общественности, их дела рассматриваются независимо друг от друга. Существует вероятность, что Лайл может быть условно-досрочно освобожден, несмотря на отказ Эрику.

Прошло 36 лет с тех пор, как Эрик и Лайл Менендес поздно вечером 20 августа 1989 года ворвались в роскошный семейный особняк в Беверли-Хиллз и открыли огонь из двух ружей, убив своих родителей, Хосе и Китти Менендес. В последующие десятилетия это преступление надолго оставило тень на семье не только из-за пережитой ими травмы, но и из-за споров относительно обвинений в сексуальном и физическом насилии, которые братья выдвинули против своего отца, отмечает издание.

