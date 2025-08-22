$41.220.16
УНН Lite
У США одному з братів Менендесів відмовили в достроковому звільненні

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Комісія з умовно-дострокового звільнення Каліфорнії відмовила Еріку Менендесу, засудженому за вбивство батьків, у звільненні. Його брат Лайл також очікує на розгляд справи.

У США одному з братів Менендесів відмовили в достроковому звільненні

У США комісія з умовно-дострокового звільнення Каліфорнії відмовила в умовно-достроковому звільненні Еріку Менендесу, який разом зі своїм братом Лайлом був засуджений за вбивство батьків у 1989 році, що завдало нищівного удару по багаторічній боротьбі братів за звільнення, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Це рішення не обіцяє нічого доброго Лайлу Менендесу, справу якого комісія з умовно-дострокового звільнення розгляне у п'ятницю", - зазначає видання.

Попри рішення комісії, Ерік Менендес все ще сподівається вийти на волю. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом має рідкісне право скасовувати рішення про умовно-дострокове звільнення, і брати окремо домагаються помилування і нового судового розгляду, пише видання.

Рішення було винесено в четвер після виключно тривалого 10-годинного віртуального слухання, під час якого було заслухано заяви представників окружної прокуратури Лос-Анджелеса, Еріка Менендеса і близько десятка родичів Менендесів, які підтримують його, які також вважаються жертвами злочину братів.

Зрештою, комісія ухвалила, що Ерік продовжує "становити невиправданий ризик для громадської безпеки" у разі звільнення, перерахувавши його підліткове кримінальне минуле, жорстокість убивств та "серйозні порушення" тюремних правил, включаючи зберігання контрабандних мобільних телефонів, повідомив комісар з умовно-дострокового звільнення. Через три роки він може знову одержати право просити умовно-дострокове звільнення.

Бартон сказав, що був уражений рівнем підтримки Еріка з боку родичів, але їхні заяви не переважили інших серйозних чинників у справі Еріка.

"Дві речі можуть бути правдою. Вони можуть любити та прощати тебе, і все одно тебе можуть визнати непридатним для умовно-дострокового звільнення", - сказав Бартон Еріку, оголошуючи рішення.

Тяжкість злочину Еріка "не є основною причиною відмови", сказав Бартон, додавши: "Це все ще ваша поведінка у в'язниці".

Рішення комісії щодо умовно-дострокового звільнення не є остаточним; вона може пройти внутрішній розгляд протягом 120 днів. Після цього Ньюсом має 30 днів, щоб затвердити або скасувати рішення, якщо він того забажає.

Брати отримали право на звільнення після того, як у травні суддя переглянув їх вирок, що стало переконливою перемогою для сім'ї Менендес та їхньої родини, що тривалий час боролася за відміну початкового вироку до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

Хоча Ерік та Лайл Менендес нерозривно пов'язані в очах громадськості, їхні справи розглядаються незалежно одна від одної. Існує ймовірність, що Лайла може бути умовно-достроково звільнено, незважаючи на відмову Еріку.

Минуло 36 років з того часу, як Ерік і Лайл Менендес пізно ввечері 20 серпня 1989 року увірвалися в розкішний сімейний особняк у Беверлі-Гіллз і відкрили вогонь із двох рушниць, вбивши своїх батьків, Хосе та Кітті Менендес. У наступні десятиліття цей злочин надовго залишив тінь на сім'ї не лише через пережиту ними травму, а й через суперечки щодо звинувачень у сексуальному та фізичному насильстві, які брати висунули проти свого батька, зауважує видання.

20.05.25, 18:52

Юлія Шрамко

