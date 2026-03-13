Адміністрація Трампа подала до суду на Каліфорнію через правила викидів авто

Фото: AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала позов проти регуляторів штату Каліфорнія через правила, що обмежують викиди транспортних засобів. У Вашингтоні вважають, що штат перевищує свої повноваження, запроваджуючи власні екологічні стандарти. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Позов стосується вимог Каліфорнії щодо скорочення автомобільних викидів та стимулювання переходу на електромобілі. Федеральна влада стверджує, що такі правила збільшують витрати для споживачів і суперечать федеральному законодавству.

Гнітючі, дорогі вимоги щодо електромобілів збільшують витрати для американських споживачів і порушують федеральне законодавство – заявила генеральний прокурор США Пем Бонді.

Конфлікт між Білим домом і штатом

В офісі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома різко розкритикували позов. Там заявили, що він з’явився на тлі зростання цін на бензин і спроб штату запропонувати водіям альтернативу у вигляді електромобілів.

Ціни на бензин стрімко зростають по всій країні через необдумані рішення Трампа, а тепер він атакує Золотий штат за спробу дати каліфорнійцям більше свободи та дешевші варіанти – заявив речник губернатора Ентоні Мартінес.

За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину в Каліфорнії становить близько 5,37 долара за галон, тоді як по США – приблизно 3,60 долара. Експерти зазначають, що судова суперечка між федеральною владою та штатом може суттєво вплинути на екологічну політику та автомобільний ринок у США.

