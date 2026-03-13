Адміністрація Трампа подала до суду на Каліфорнію через правила викидів авто

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 10813 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 26557 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29038 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 37217 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 22900 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 18842 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15789 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22873 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39829 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49757 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 37234 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 26364 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 22548 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 51556 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 55300 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 14856 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 15522 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 14594 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 31113 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 50123 перегляди
Адміністрація Трампа подала до суду на Каліфорнію через правила викидів авто

Київ • УНН

 • 1998 перегляди

Білий дім оскаржує право штату встановлювати власні стандарти викидів та вимоги щодо електромобілів. Каліфорнія звинувачує Трампа у зростанні цін.

Адміністрація Трампа подала до суду на Каліфорнію через правила викидів авто
Фото: AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала позов проти регуляторів штату Каліфорнія через правила, що обмежують викиди транспортних засобів. У Вашингтоні вважають, що штат перевищує свої повноваження, запроваджуючи власні екологічні стандарти. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Позов стосується вимог Каліфорнії щодо скорочення автомобільних викидів та стимулювання переходу на електромобілі. Федеральна влада стверджує, що такі правила збільшують витрати для споживачів і суперечать федеральному законодавству.

Губернатор Каліфорнії Ньюсом закликав союзників у Європі сприймати політику Трампа як тимчасове явище14.02.26, 23:59 • 7171 перегляд

Гнітючі, дорогі вимоги щодо електромобілів збільшують витрати для американських споживачів і порушують федеральне законодавство

– заявила генеральний прокурор США Пем Бонді.

Конфлікт між Білим домом і штатом

В офісі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома різко розкритикували позов. Там заявили, що він з’явився на тлі зростання цін на бензин і спроб штату запропонувати водіям альтернативу у вигляді електромобілів.

Ціни на бензин стрімко зростають по всій країні через необдумані рішення Трампа, а тепер він атакує Золотий штат за спробу дати каліфорнійцям більше свободи та дешевші варіанти

– заявив речник губернатора Ентоні Мартінес.

За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину в Каліфорнії становить близько 5,37 долара за галон, тоді як по США – приблизно 3,60 долара. Експерти зазначають, що судова суперечка між федеральною владою та штатом може суттєво вплинути на екологічну політику та автомобільний ринок у США.

Трамп назвав угоду губернатора Ньюсома з Великою Британією недоречним втручанням у зовнішню політику США17.02.26, 00:39 • 11475 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Ґевін Ньюсом
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки