Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 11141 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 27529 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 29646 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 38268 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 23423 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 19022 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 15911 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22904 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39855 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49791 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Администрация Трампа подала в суд на Калифорнию из-за правил выбросов автомобилей

Киев • УНН

 • 2212 просмотра

Белый дом оспаривает право штата устанавливать собственные стандарты выбросов и требования к электромобилям. Калифорния обвиняет Трампа в росте цен.

Администрация Трампа подала в суд на Калифорнию из-за правил выбросов автомобилей
Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа подала иск против регуляторов штата Калифорния из-за правил, ограничивающих выбросы транспортных средств. В Вашингтоне считают, что штат превышает свои полномочия, вводя собственные экологические стандарты. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Иск касается требований Калифорнии по сокращению автомобильных выбросов и стимулированию перехода на электромобили. Федеральные власти утверждают, что такие правила увеличивают расходы для потребителей и противоречат федеральному законодательству.

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление14.02.26, 23:59 • 7171 просмотр

Удручающие, дорогостоящие требования по электромобилям увеличивают расходы для американских потребителей и нарушают федеральное законодательство

– заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Конфликт между Белым домом и штатом

В офисе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома резко раскритиковали иск. Там заявили, что он появился на фоне роста цен на бензин и попыток штата предложить водителям альтернативу в виде электромобилей.

Цены на бензин стремительно растут по всей стране из-за необдуманных решений Трампа, а теперь он атакует Золотой штат за попытку дать калифорнийцам больше свободы и более дешевые варианты

– заявил представитель губернатора Энтони Мартинес.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в Калифорнии составляет около 5,37 доллара за галлон, тогда как по США – примерно 3,60 доллара. Эксперты отмечают, что судебный спор между федеральными властями и штатом может существенно повлиять на экологическую политику и автомобильный рынок в США.

Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США17.02.26, 00:39 • 11475 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Гэвин Ньюсом
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты