Администрация Трампа подала в суд на Калифорнию из-за правил выбросов автомобилей

Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа подала иск против регуляторов штата Калифорния из-за правил, ограничивающих выбросы транспортных средств. В Вашингтоне считают, что штат превышает свои полномочия, вводя собственные экологические стандарты. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Иск касается требований Калифорнии по сокращению автомобильных выбросов и стимулированию перехода на электромобили. Федеральные власти утверждают, что такие правила увеличивают расходы для потребителей и противоречат федеральному законодательству.

Губернатор Калифорнии Ньюсом призвал союзников в Европе воспринимать политику Трампа как временное явление

Удручающие, дорогостоящие требования по электромобилям увеличивают расходы для американских потребителей и нарушают федеральное законодательство – заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Конфликт между Белым домом и штатом

В офисе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома резко раскритиковали иск. Там заявили, что он появился на фоне роста цен на бензин и попыток штата предложить водителям альтернативу в виде электромобилей.

Цены на бензин стремительно растут по всей стране из-за необдуманных решений Трампа, а теперь он атакует Золотой штат за попытку дать калифорнийцам больше свободы и более дешевые варианты – заявил представитель губернатора Энтони Мартинес.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в Калифорнии составляет около 5,37 доллара за галлон, тогда как по США – примерно 3,60 доллара. Эксперты отмечают, что судебный спор между федеральными властями и штатом может существенно повлиять на экологическую политику и автомобильный рынок в США.

Трамп назвал сделку губернатора Ньюсома с Великобританией неуместным вмешательством во внешнюю политику США