Трамп пропонує облігації для стимулювання кіновиробництва та погрожує митами

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив ввести мита на фільми, зняті за кордоном, але також запропонував "облігації з низькою процентною ставкою", щоб стимулювати виробництво американських фільмів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Це вже не перша подібна погроза з боку Трампа, йдеться в публікації. Перша погроза Трампа пролунала після зустрічі з актором Джоном Войтом, якого він призначив одним із трьох "спеціальних послів" у Голлівуді. Тоді Войт і двоє його друзів-продюсерів, Стівен Пол і Скотт Карол, розробили план для індустрії, який, серед іншого, передбачав стимули, податкові пільги та мита.

Один з продюсерів Голівуду у коментарі Variety зазначив, що "слова Трампа - не більше, ніж знову просто порожні слова".

Сенатор Адам Шифф та інші члени Конгресу працювали над ідеєю створення федеральної програми стимулювання виробництва. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом минулого року збільшив податковий кредит штату на виробництво до 750 мільйонів доларів і закликав Трампа підтримати федеральну програму стимулювання, яка буде в 10 разів більшою