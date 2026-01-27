Трамп пропонує облігації для стимулювання кіновиробництва та погрожує митами

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Ексклюзив
07:30 • 2740 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 21873 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 62131 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 38926 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 44189 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 37679 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 59147 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29521 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 64974 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23414 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
90%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК26 січня, 23:03 • 8320 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 10334 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 22989 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 28593 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 14032 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 31808 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 62173 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 59176 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 64993 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 57280 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Часів Яр
Донецька область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 18390 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 18086 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 18828 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 21874 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 40540 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Трамп пропонує облігації для стимулювання кіновиробництва та погрожує митами

Київ • УНН

 • 336 перегляди

Дональд Трамп знову пригрозив митами на іноземні фільми, водночас запропонувавши "облігації з низькою процентною ставкою" для підтримки американського кіновиробництва. Ця ініціатива є продовженням попередніх погроз та планів щодо стимулювання індустрії.

Трамп пропонує облігації для стимулювання кіновиробництва та погрожує митами

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив ввести мита на фільми, зняті за кордоном, але також запропонував "облігації з низькою процентною ставкою", щоб стимулювати виробництво американських фільмів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Це вже не перша подібна погроза з боку Трампа, йдеться в публікації. Перша погроза Трампа пролунала після зустрічі з актором Джоном Войтом, якого він призначив одним із трьох "спеціальних послів" у Голлівуді. Тоді Войт і двоє його друзів-продюсерів, Стівен Пол і Скотт Карол, розробили план для індустрії, який, серед іншого, передбачав стимули, податкові пільги та мита.

Один з продюсерів Голівуду у коментарі Variety зазначив, що "слова Трампа - не більше, ніж знову просто порожні слова".

Сенатор Адам Шифф та інші члени Конгресу працювали над ідеєю створення федеральної програми стимулювання виробництва. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом минулого року збільшив податковий кредит штату на виробництво до 750 мільйонів доларів і закликав Трампа підтримати федеральну програму стимулювання, яка буде в 10 разів більшою

- йдеться в публікації.

Асоціація кінопродюсерів США відмовилася від коментарів. Водночас Голлівудські профспілки оцінили увагу Трампа до цього питання, але спробували перенаправити його інтерес на більш обмежену мету - продовження та поновлення федеральних податкових пільг, які допомагають продюсерам.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Південної Кореї з 15 до 25%.

Євген Устименко

Новини Світу
Фільм
Ґевін Ньюсом
Каліфорнія
Дональд Трамп
Південна Корея