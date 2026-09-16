Рада підтримала скасування пільг на посилки до 150 євро

$44.640.0251.510.01
ukenru
16:14 • 5708 перегляди
Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий
15:48 • 10220 перегляди
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків
15:31 • 6592 перегляди
Україна чекає від рф списки об’єктів: у МЗС пояснили умови можливого енергетичного перемир’я
15:03 • 6316 перегляди
Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля - рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації
13:42 • 11041 перегляди
Генпрокурор США відмовився розслідувати фінансування російським олігархом весілля сина Трампа
12:49 • 11134 перегляди
росіяни вдарили КАБами по Сумах: шестеро постраждалих
Ексклюзив
12:21 • 12434 перегляди
В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом
16 вересня, 10:42 • 19815 перегляди
ЄС готує Україні рекордну підтримку на тлі важкої зими: чим допоможуть Києву
16 вересня, 09:12 • 32063 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
16 вересня, 08:35 • 18535 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.1м/с
53%
748мм
Популярнi новини
Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри - закон ухвалено в цілому16 вересня, 09:36 • 10184 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 26782 перегляди
Рада підтримала скасування пільг на посилки до 150 євро 16 вересня, 10:02 • 5334 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 19708 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно15:27 • 5832 перегляди
Публікації
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків15:48 • 10248 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно15:27 • 6416 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 19986 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 27058 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші16 вересня, 09:12 • 32069 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Марченко
Урсула фон дер Ляєн
Микола Матвієнко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Литва
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах15:40 • 3944 перегляди
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 36658 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 36571 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 34553 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 34809 перегляди
Актуальне
Техніка
Bild
Фільм
Серіали
Опалення

Рада підтримала скасування пільг на посилки до 150 євро

Київ • УНН

 • 5652 перегляди

Парламент схвалив за основу два законопроєкти про 20% ПДВ на посилки від 0 євро. Нові правила можуть запрацювати з липня 2027 року.

Рада підтримала скасування пільг на посилки до 150 євро

Верховна Рада ухвалила за основу два законопроєкти, які скасовують податкову пільгу на посилки до 150 євро, передає УНН.

Деталі

Законопроєкт №15460 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" за основу підтримали 267 народних депутатів.

Документ вносить зміни до Митного кодексу України (регулює митні процедури, правила оформлення на кордоні та поріг у 150 євро для ввізного мита).

Відповідно до законопроєкту, передбачається запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з 0 євро.

Зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро не оподатковують імпортним ПДВ та ввізним митом. За запропонованими правилами сам ліміт залишиться, але його дія зміниться: товари до 150 євро звільнять лише від мита. Таким чином, ПДВ за базовою ставкою 20% нараховуватимуть уже з першого євро вартості товару.

Для відправлень дорожче 150 євро зміниться база для розрахунку мита. Його нараховуватимуть за ставкою 10% від усієї фактурної вартості посилки, а не лише від суми, яка перевищує 150 євро.

Водночас приватні безплатні подарунки вартістю до 45 євро й передбачається, що і надалі не оподатковуватимуться. Нові правила не поширюватимуться на дистанційний продаж алкоголю та тютюну.

Запроваджуються вимоги до обліку маркетплейсів, їх представників в Україні (для маркетплейсів-нерезидентів) та спеціальна гарантія для застосування схеми дистанційного продажу.

Для адаптації поштових операторів, експрес-перевізників та маркетплейсів передбачено перехідний період. Протягом першого року за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ для посилок до 150 євро, адміністративна відповідальність не застосовуватиметься – за умови повної сплати самого податку.

Законопроєкт №16051-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях" за основу підтримали 273 народних депутатів.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України (саме він встановлює правила нарахування та сплати ПДВ на електронну торгівлю й посилки).

Також він передбачає, що податки за посилки будуть зараховуватися до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуватимуться на забезпечення потреб Збройних Сил України.

У разі ухвалення законопроєктів в цілому, норми Податкового кодексу та Митного кодексу мають запрацювати не раніше липня 2027 року.

Понад 131 млрд гривень додатково: які податки хочуть підвищити у 2027 році16.09.26, 11:03 • 3202 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Закони
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Верховна Рада України
Збройні сили України
Україна