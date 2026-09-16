Понад 131 млрд гривень додатково: які податки хочуть підвищити у 2027 році

У проєкті державного кошторису України на 2027 рік урядовці передбачили низку податкових змін, які мають забезпечити понад 131 млрд гривень додаткових доходів. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа 16 вересня, передає УНН.

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Зокрема, йдеться про підвищення ставки ПДВ, збільшення акцизів на пальне та запровадження ПДВ на міжнародні посилки. За словами Підласи, найбільше додаткових надходжень уряд розраховує отримати завдяки підвищенню ставки податку на додану вартість на 1 відсотковий пункт.

Очікуваний ефект для бюджету оцінюють у 58,7 млрд гривень - заявила голова профільного комітету ВРУ.

Ще 38,5 млрд гривень планують залучити за рахунок оподаткування прибутку банків за ставкою 50%. Крім того, у бюджетних розрахунках врахували 11,8 млрд гривень надходжень від ПДВ на міжнародні посилки та 8,3 млрд гривень від зростання акцизів на пальне на 4%.

Окремо уряд заклав 64,9 млрд гривень додаткових надходжень від детінізації митниці. Ці кошти очікують отримати за умови перевиконання плану митних надходжень.

Нагадаємо

15 вересня Кабмін подав до Ради проєкт бюджету-2027 із видатками 7,2 трлн гривень і дефіцитом 1,623 трлн грн. На оборону передбачено 4,885 трлн гривень.