Понад 131 млрд гривень додатково: які податки хочуть підвищити у 2027 році

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 654 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 966 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11287 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16865 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14873 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15024 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14945 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19533 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17577 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22212 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25371 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19762 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16968 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7434 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7730 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 654 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7716 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16865 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16958 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32441 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25367 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27160 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25853 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26331 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43317 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Понад 131 млрд гривень додатково: які податки хочуть підвищити у 2027 році

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Уряд заклав понад 131 млрд гривеньдодаткових доходів від податкових змін. Серед них - підвищення ПДВ, акцизів і оподаткування посилок.

Понад 131 млрд гривень додатково: які податки хочуть підвищити у 2027 році

У проєкті державного кошторису України на 2027 рік урядовці передбачили низку податкових змін, які мають забезпечити понад 131 млрд гривень додаткових доходів. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа 16 вересня, передає УНН.

Деталі

Зокрема, йдеться про підвищення ставки ПДВ, збільшення акцизів на пальне та запровадження ПДВ на міжнародні посилки. За словами Підласи, найбільше додаткових надходжень уряд розраховує отримати завдяки підвищенню ставки податку на додану вартість на 1 відсотковий пункт.

Очікуваний ефект для бюджету оцінюють у 58,7 млрд гривень

- заявила голова профільного комітету ВРУ.

Ще 38,5 млрд гривень планують залучити за рахунок оподаткування прибутку банків за ставкою 50%. Крім того, у бюджетних розрахунках врахували 11,8 млрд гривень надходжень від ПДВ на міжнародні посилки та 8,3 млрд гривень від зростання акцизів на пальне на 4%.

Окремо уряд заклав 64,9 млрд гривень додаткових надходжень від детінізації митниці. Ці кошти очікують отримати за умови перевиконання плану митних надходжень.

Нагадаємо

15 вересня Кабмін подав до Ради проєкт бюджету-2027 із видатками 7,2 трлн гривень і дефіцитом 1,623 трлн грн. На оборону передбачено 4,885 трлн гривень.

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Роксолана Підласа
Україна