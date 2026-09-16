Более 131 млрд гривен дополнительно: какие налоги хотят повысить в 2027 году

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год чиновники предусмотрели ряд налоговых изменений, которые должны обеспечить более 131 млрд гривен дополнительных доходов. Об этом 16 сентября сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает УНН.

Детали

В частности, речь идет о повышении ставки НДС, увеличении акцизов на топливо и введении НДС на международные посылки. По словам Пидласы, больше всего дополнительных поступлений правительство рассчитывает получить благодаря повышению ставки налога на добавленную стоимость на 1 процентный пункт.

Ожидаемый эффект для бюджета оценивают в 58,7 млрд гривен - заявила глава профильного комитета ВРУ.

Еще 38,5 млрд гривен планируют привлечь за счет налогообложения прибыли банков по ставке 50%. Кроме того, в бюджетных расчетах учли 11,8 млрд гривен поступлений от НДС на международные посылки и 8,3 млрд гривен от увеличения акцизов на топливо на 4%.

Отдельно правительство заложило 64,9 млрд гривен дополнительных поступлений от детенизации таможни. Эти средства рассчитывают получить при условии перевыполнения плана таможенных поступлений.

Напомним

15 сентября Кабмин подал в Раду проект бюджета-2027 с расходами в 7,2 трлн гривен и дефицитом в 1,623 трлн грн. На оборону предусмотрено 4,885 трлн гривен.