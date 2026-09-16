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Financial Times

Рада поддержала отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро

Киев • УНН

 • 12397 просмотра

Парламент одобрил за основу два законопроекта о 20% НДС на посылки стоимостью от 0 евро. Новые правила могут вступить в силу с июля 2027 года.

Рада поддержала отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро

Верховная Рада приняла за основу два законопроекта, отменяющие налоговую льготу на посылки стоимостью до 150 евро, передает УНН.

Детали

Законопроект №15460 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей осуществления таможенных формальностей в отношении товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях" за основу поддержали 267 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины).

Согласно законопроекту, предусматривается введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро.

Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро будут освобождаться только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будет начисляться уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

В то же время частные безвозмездные подарки стоимостью до 45 евро, как предполагается, и в дальнейшем не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

Вводятся требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине (для маркетплейсов-нерезидентов), а также специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи.

Для адаптации почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период. В течение первого года за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, административная ответственность применяться не будет - при условии полной уплаты самого налога.

Законопроект №16051-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по дистанционной продаже товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях" за основу поддержали 273 народных депутата.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины (именно он устанавливает правила начисления и уплаты НДС на электронную торговлю и посылки).

Также он предусматривает, что налоги за посылки будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

В случае принятия законопроектов в целом нормы Налогового и Таможенного кодексов должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.

Более 131 млрд гривен дополнительно: какие налоги хотят повысить в 2027 году16.09.2026, 11:03 • 3656 просмотров

Павел Башинский

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