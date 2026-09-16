Рада поддержала отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро

Верховная Рада приняла за основу два законопроекта, отменяющие налоговую льготу на посылки стоимостью до 150 евро, передает УНН.

Детали

Законопроект №15460 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей осуществления таможенных формальностей в отношении товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях" за основу поддержали 267 народных депутатов.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины (регулирует таможенные процедуры, правила оформления на границе и порог в 150 евро для ввозной пошлины).

Согласно законопроекту, предусматривается введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро.

Сейчас международные отправления стоимостью до 150 евро не облагаются импортным НДС и ввозной пошлиной. Согласно предложенным правилам сам лимит сохранится, но его действие изменится: товары стоимостью до 150 евро будут освобождаться только от пошлины. Таким образом, НДС по базовой ставке 20% будет начисляться уже с первого евро стоимости товара.

Для отправлений дороже 150 евро изменится база для расчета пошлины. Ее будут начислять по ставке 10% от всей фактурной стоимости посылки, а не только от суммы, превышающей 150 евро.

В то же время частные безвозмездные подарки стоимостью до 45 евро, как предполагается, и в дальнейшем не будут облагаться налогом. Новые правила не будут распространяться на дистанционную продажу алкоголя и табака.

Вводятся требования к учету маркетплейсов, их представителей в Украине (для маркетплейсов-нерезидентов), а также специальная гарантия для применения схемы дистанционной продажи.

Для адаптации почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и маркетплейсов предусмотрен переходный период. В течение первого года за непреднамеренные ошибки, связанные с неполной или несвоевременной уплатой НДС за посылки стоимостью до 150 евро, административная ответственность применяться не будет - при условии полной уплаты самого налога.

Законопроект №16051-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по дистанционной продаже товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях" за основу поддержали 273 народных депутата.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины (именно он устанавливает правила начисления и уплаты НДС на электронную торговлю и посылки).

Также он предусматривает, что налоги за посылки будут зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

В случае принятия законопроектов в целом нормы Налогового и Таможенного кодексов должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.

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