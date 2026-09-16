россия уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95"

В результате атаки на Киев было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит студии "Квартал 95". Об этом студия сообщила в Facebook, передает УНН.

В результате очередной атаки российских беспилотников было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии. Вместе с ним мы потеряли большое количество декораций, костюмов и вещей, которые на протяжении двадцати лет были частью наших концертов, телевизионных шоу, фильмов и сериалов - говорится в сообщении.

В студии отметили, что никто из людей не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС.

Напомним

В Киеве умер один из пострадавших в результате утренней атаки россиян на столицу. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас также известно о 8 пострадавших.