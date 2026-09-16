россия уничтожила склад Фундации Елены Зеленской в Киеве

Армия рф нанесла удар по складу Фонда Елены Зеленской в Киеве, в результате чего была уничтожена гуманитарная помощь — генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование. Об этом говорится в заявлении Фонда, передает УНН.

Сегодня утром в результате российской атаки был полностью уничтожен наш склад в Киеве. Он выгорел дотла. Самое главное — никто из людей не пострадал. На складе хранилась гуманитарная помощь, которую Фонд закупал и получал от партнеров для дальнейшей передачи детям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины в соответствии с их потребностями — говорится в сообщении.

Среди уничтоженного — генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и многое другое. Вся эта помощь имела конкретное назначение: поддержать обучение детей, работу образовательных учреждений и больниц, помочь семьям в разных регионах Украины.

Из-за уничтожения склада часть помощи может быть передана позже, чем планировалось. Приносим извинения тем, кто ее ждет.

Напомним

В результате атаки на Киев было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит студии "Квартал 95".