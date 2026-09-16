В Киеве вражеский дрон попал в здание вуза, есть повреждения
Киев • УНН
В Киеве в результате вражеской атаки повреждены фасад и окна четырехэтажного вуза. Возгорание на площади 5 кв. м ликвидировали, жертв нет.
В Киеве в результате вражеской атаки повреждено здание учебного заведения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, повреждены фасад и остекление 4-этажного здания высшего учебного заведения в Голосеевском районе.
россия уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95"16.09.26, 19:38 • 5670 просмотров
Небольшое возгорание на площади 5 кв. м ликвидировано.
Жертв и пострадавших нет.
россия уничтожила склад Фундации Елены Зеленской в Киеве16.09.26, 20:57 • 3528 просмотров