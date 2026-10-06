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Зеленський провів ставку 6 жовтня: визначили завдання щодо РЕБ, санкцій і далекобійних ударів

Київ • УНН

 • 2216 перегляди

На ставці 6 жовтня обговорили РЕБ, технологічні пріоритети росії та постачання компонентів для зброї. Готують нові санкції й дрони.

Зеленський провів ставку 6 жовтня: визначили завдання щодо РЕБ, санкцій і далекобійних ударів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки 6 жовтня, де заслухав доповіді по спроможностях систем РЕБ, по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. Ще була доповідь ГУР по технологічних пріоритетах росіян на цей і наступний роки, а також про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Про це Зеленський повідомив в соцмережах, передає УНН.

Деталі

Говорячи про РЕБ, Зеленський зазначив, що цей компонент забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів". Стосовно пріоритетів окупантів на поточний і наступний роки, Зеленський заявив: щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій.

ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів

 - йдеться в заяві Зеленського.

Також на засіданні ставки визначили й основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка зафіксувала підготовку росії до масованої атаки, Україна готує протидію.

Євген Устименко

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