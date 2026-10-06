Зеленский провёл ставку 6 октября: определили задачи по РЭБ, санкциям и дальнобойным ударам

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки 6 октября, на котором заслушал доклады о возможностях систем РЭБ и применении РЭБ для защиты инфраструктуры. Также был доклад ГУР о технологических приоритетах россиян на этот и следующий годы, а также о соответствующих поставках в Россию критически важных компонентов и оборудования для производства оружия. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает УНН.

Детали

Говоря о РЭБ, Зеленский отметил, что этот компонент обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "шахедов". Что касается приоритетов оккупантов на текущий и следующий годы, Зеленский заявил: по этому поводу будут подготовлены наши новые пакеты санкций.

ГУР предоставит свои предложения Кабинету министров и СНБО. Работаем и над синхронизацией наших санкций в юрисдикциях партнеров - говорится в заявлении Зеленского.

Также на заседании Ставки определили и основные задачи по обеспечению украинских сил дальнобойными дронами на следующий год.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка зафиксировала подготовку России к массированной атаке, Украина готовит противодействие.