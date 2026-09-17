В Одесі через удар російських окупантів по багатоповерхівці постраждали троє людей, серед них трирічна дитина

Внаслідок чергової ворожої атаки по Одесі поранення отримали щонайменше троє цивільних осіб. Серед травмованих зафіксовано трирічну дитину, якій разом з іншими потерпілими лікарі надають невідкладну допомогу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

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Російські війська під час повітряної тривоги завдали удару по дев’ятиповерховому житловому будинку міста. За уточненими даними місцевої влади, медики оперативно оглядають усіх постраждалих та проводять необхідні терапевтичні заходи.

Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Серед них - трирічна дитина. Усім надається необхідна медична допомога - зазначив у своєму дописі Лисак.

Безпосередньо на місці події продовжують працювати співробітники оперативних підрозділів і міські комунальні служби. Для координації дій та надання першочергової підтримки жителям пошкодженого будинку в районі атаки вже розгорнули роботу оперативного штабу.

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