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Financial Times

В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людей

Киев • УНН

 • 15716 просмотра

В оккупированной Донецкой области досрочное голосование в Госдуму РФ проводят на улицах под надзором вооружённых людей. Выборы должны завершиться 20 сентября.

В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людей

На временно оккупированных территориях Донецкой области Россия проводит досрочное "голосование" на выборах в Госдуму РФ в присутствии вооружённых людей. Видео такого процесса опубликовал Euronews, также об аналогичных случаях сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

На кадрах видна переносная урна для бюллетеней, которую держит мужчина в маске и с автоматом. "Голосование" организуют прямо на улицах — возле частных домов и под деревьями.

Партизаны "АТЕШ" заявили, что оккупанты готовятся к провокации во время псевдовыборов14.09.26, 15:47 • 5210 просмотров

Подобные кадры появились и из оккупированного Донецка. Очевидцы зафиксировали досрочное "голосование" возле подъезда жилого дома на улице Челюскинцев, где возле урны находились вооружённые люди в военной форме.

Агитация и скандалы в России

Тем временем в самой России фиксируют ряд скандалов вокруг избирательной кампании. В Ярославле агитационные материалы партии "Зелёные", по данным ASTRA, оказались очень похожими по оформлению и лозунгам на материалы партии "Яблоко".

В Рязани агитаторов "Единой России" заметили на территории музыкального училища, хотя российское законодательство запрещает деятельность политических партий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

В Чебоксарах агитационный куб кандидата от "Единой России" Николая Николаева облили фекалиями. Выборы в Госдуму РФ должны завершиться 20 сентября.

СБУ призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в фейковых "выборах" рф14.09.26, 13:39 • 4914 просмотров

Степан Гафтко

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