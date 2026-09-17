В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людей
Киев • УНН
В оккупированной Донецкой области досрочное голосование в Госдуму РФ проводят на улицах под надзором вооружённых людей. Выборы должны завершиться 20 сентября.
На временно оккупированных территориях Донецкой области Россия проводит досрочное "голосование" на выборах в Госдуму РФ в присутствии вооружённых людей. Видео такого процесса опубликовал Euronews, также об аналогичных случаях сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
На кадрах видна переносная урна для бюллетеней, которую держит мужчина в маске и с автоматом. "Голосование" организуют прямо на улицах — возле частных домов и под деревьями.
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Подобные кадры появились и из оккупированного Донецка. Очевидцы зафиксировали досрочное "голосование" возле подъезда жилого дома на улице Челюскинцев, где возле урны находились вооружённые люди в военной форме.
Агитация и скандалы в России
Тем временем в самой России фиксируют ряд скандалов вокруг избирательной кампании. В Ярославле агитационные материалы партии "Зелёные", по данным ASTRA, оказались очень похожими по оформлению и лозунгам на материалы партии "Яблоко".
В Рязани агитаторов "Единой России" заметили на территории музыкального училища, хотя российское законодательство запрещает деятельность политических партий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
В Чебоксарах агитационный куб кандидата от "Единой России" Николая Николаева облили фекалиями. Выборы в Госдуму РФ должны завершиться 20 сентября.
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