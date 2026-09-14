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СБУ призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в фейковых "выборах" рф

Киев • УНН

 • 4766 просмотра

СБУ призвала жителей оккупированных территорий не участвовать в выборах рф 18-20 сентября. За содействие грозит до 10 лет лишения свободы.

СБУ призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в фейковых "выборах" рф

Оккупанты вновь готовят очередной избирательный фарс на украинских оккупированных территориях. Служба безопасности Украины призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в «выборах» рф, напоминая об уголовной ответственности за участие, организацию и содействие незаконным выборам на ВОТ, пишет УНН.

СБУ официально предупреждает: любое содействие врагу в организации или проведении этого псевдоплебисцита — это прямая измена. Игнорируйте «выборы». Не помогайте оккупантам легитимизировать их присутствие и пытаться устанавливать свои порядки на украинской земле. Каждый, кто согласится стать членом «избирательных комиссий», агитатором, коллаборационистом или наблюдателем, должен осознать: вы уже есть в списках подозреваемых. Расплата и наказание настигнут абсолютно каждого

— заявили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что за участие, организацию и содействие незаконным выборам на ВОТ предусмотрена строгая уголовная ответственность по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Предателям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Оказывайте сопротивление. Не ломайте свое будущее ради кровавых российских бумажек. Мир и Украина никогда не признают этот цирк. Мы вместе вернем нашу свободу, людей и независимость. Своих не бросим

— добавили в СБУ.

Служба безопасности призывает жителей временно оккупированных территорий Украины не участвовать в незаконных выборах, которые кремль планирует проводить с 18 по 20 сентября этого года.

Гауляйтеры оккупационных администраций рф под руководством кураторов из москвы в очередной раз планируют привлечь жителей ВОТ к фейковому плебисциту. Таким образом рф пытается легитимизировать кремлевский режим на временно захваченных территориях Украины и собрать «голоса» в поддержку провластных политсил страны-агрессора. Так, во время предыдущих «волеизъявлений» рашисты привлекали жителей ВОТ к работе в составе оккупационных «избирательных комиссий» и проведению агитационно-массовых мероприятий в пользу рф

— заявили в Службе безопасности.

Задокументировано, как враг различными способами поощрял украинских граждан участвовать в псевдореферендуме, состоявшемся в сентябре 2022 года на временно захваченной части территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В 2023 году рашисты проводили на ВОТ уже псевдовыборы в региональные органы власти страны-агрессора. Тогда представители оккупационных администраций рф также включали местных жителей в «избирательные комиссии» и агитационные бригады, призывавшие граждан «проголосовать» в интересах кремля.

СБУ подчеркивает, что такие мероприятия являются незаконными, а за участие в их организации предусмотрена уголовная ответственность, в частности ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории или публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории).

Напомним

россия планирует провести незаконные выборы в госдуму на временно оккупированных территориях Украины. кремль хочет обеспечить там явку свыше 65–70% и не менее 70% голосов за «единую россию», чтобы использовать результаты для легитимизации оккупации. 

Министерство иностранных дел предостерегает членов миссии Содружества Независимых Государств от посещения временно оккупированных территорий во время мониторинга будущих выборов в государственную думу рф.  

Центральная избирательная комиссия заявила о нелегитимности организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины «выборов» в госдуму рф, а также призвала граждан Украины — избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения незаконных «выборов» депутатов госдумы рф. 

В Социологической ассоциации Украины заявили, что Россия готовится провести с 18 по 20 сентября на временно оккупированных территориях так называемые "выборы" в Госдуму, что станет одним из главных инструментов легитимации оккупационной "власти" на оккупированных территориях. 

Павел Башинский

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