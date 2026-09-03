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Проведення "виборів" на окупованих територіях є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади - соціологи попередили про ризики

Київ • УНН

 • 384 перегляди

рф планує 18–20 вересня 2026 року провести так звані "вибори" до держдуми на окупованих територіях України. САУ закликала не легітимізувати їх.

Проведення "виборів" на окупованих територіях є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади - соціологи попередили про ризики

росія готується провести з 18 по 20 вересня на тимчасово окупованих територіях так звані "вибори" до держдуми, що стане одним із головних інструментів легітимізації окупаційної "влади" на окупованих територіях. Про це йдеться у заяві Соціологічної асоціації України (САУ), передає УНН

Деталі 

"Проведення рф так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України (в окремих районах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та АР Крим) є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади. Саме на цю мету спрямована підготовка до проведення на цих територіях з 18 по 20 вересня 2026 року "виборів" до державної думи рф", - ідеться у заяві. 

В асоціації наголошують, що Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають законності та засуджують проведення росією так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, закликавши всіх представників українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній утриматись від участі у заходах у межах так званої "виборчої кампанії" рф, яка проводиться на окупованих територіях, висвітлення її перебігу та результатів "виборів".

"Правління САУ розуміє складну ситуацію, у якій опинилися наші співгромадяни, зокрема фахівці-соціологи, які вимушено перебувають на окупованій території України, та закликає їх уникати (якщо це не загрожує їхньому життю та здоров’ю) участі у виборчому процесі, соціологічних опитуваннях, екзит-полах та інших публічних і непублічних заходах, які легітимізують окупаційну владу. Водночас Правління САУ наголошує на необхідності розмежовувати вимушену поведінку цивільного населення в умовах окупації та добровільну діяльність, спрямовану на організацію, проведення або публічну легітимацію незаконних виборів", - зазначається у заяві. 

Члени правління нагадують, що законодавством України передбачена кримінальна відповідальність за участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованих територіях України або публічні заклики до їхнього проведення (ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо 

росія планує провести незаконні вибори до держдуми на тимчасово окупованих територіях України. кремль хоче забезпечити там явку понад 65–70% та не менше 70% голосів за "єдину росію", щоб використати результати для легітимізації окупації. 

Міністерство закордонних справ застерігає членів місії Співдружності Незалежних Держав від відвідування тимчасово окупованих під час моніторингу майбутніх виборів до державної думи рф.  

Центральна виборча комісія заявила про нелегітимність організації підготовки та проведення на тимчасово окупованих територіях України "виборів" до держдуми рф, а також закликала громадян України – виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматися від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення незаконних "виборів" депутатів держдуми рф. 

Павло Башинський

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